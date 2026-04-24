Vuoden 2025 uudet valiojuoksijat – tähtenä ravikuningatar

Jockas Ritan lisäksi 13 tammaa ravasi uusiksi valiojuoksijoiksi. Niistä ainoa 5-vuotias oli Jockas Ritan puolisisar Cimallus, joka kaiken lisäksi alitti 1.25-rajan ensi kertaa täydellä matkalla ja volttilähetyksellä. Cimalluksen aika 24,4 on 0,8 sekuntia parempi kuin tammojen SE, mutta ennätysluetteloon se ei tappioaikana pääse. Varsakunkku-finaalissa 20 metriä takaa startannut Caru tuli ohitse.Viisivuotiaita valioita saatiin kaikkiaan viisi lisää, mikä nosti ikäluokan 2020 1.25-alittajien määrän yhteensä kahdeksaan. Jo nelivuotiaina rajan puhkaisivat Weikko, Caru ja Alarik Huikea. Viime kaudella nelivuotiaat eivät olleet läheskään yhtä vauhdikkaita, sillä nopeustilaston kärkeen riitti Marstion ja Rebyytin ravaama 26,1a-tulos.Eniten uusia valioita tuli ikäluokasta 2018, jota Jockas Ritakin edusta. Siitä 13 puhkaisi rajan ensi kerran viime kaudella 7-vuotiaana. Vuodenvaihteessa ikäluokan valiojuoksijoiden kokonaismäärä oli 22. Viisivuotiaana valiotuloksen tehneessä kuusikossa oli Wertti, joka on yksi kolmesta viime kaudella ensi kertaa 1.20-rajan alittaneesta suomenhevosesta..Ensimmäisenä suomenhevosena heinäkuusssa 2002 superjuoksijarajan rikkonut Viesker on eniten valiojuoksijoita jättänyt suomenhevosori ja jatkaa nousuaan kohti kärkipaikkaa myös emänisänä. Tyttäristä sekä Seppälän Mari että Virinna ovat kahden uuden valiojuoksijan emiä. Jälkimmäiselle 1.25-alittajat olivat jälkeläistön ensimmäiset, mutta Seppälän Marilla oli yksi jo aikaisemmin. Sen poika Warre ravasi valioksi jo kaudella 2019, joten nyt kokonaismäärä nousi kolmeen. Tulos ei ole yllätys, sillä Seppälän Marin emä Hovi-Mari on Hovi-Arin täyssisko. Puolisisko Marine taas on suomenhevosrodun merkittävimpiä periyttäjätammoja Turon, Temen ja Tinon emänä.Vieskerin tyttäristä mikään muu ei ole yltänyt vielä kolmeen valiojuoksijajälkeläiseen, mutta kahden emiä niissä on kahdeksan, joten lisääkin on lähivuosina todennäköisesti luvassa. Kahden uuden 1.25-alittajan emissä Cordiitta on omassa luokassaan. Viime kaudella rajan alittivat tappiottoman kauden tehnyt Jockas Rita sekä viisivuotias Cimallus, joka sekin on oman ikäluokkansa paras tamma. Cordiittan valioiden kokonaismäärä on jo seitsemän, ja lisää on vielä tulossa. Ikäluokan 2021 ykkönen, Kriteriumin voittaja Camppari pystyy 1.25-alitukseen todennäköisesti jo tällä kaudella, ja näkemättä on vielä nelivuotiaaksi kääntynyt Rafaelo.Jatkossa voi Cordiitan emälinjalta Vuokko yh 823 odottaa nopeaa nousua valiojuoksijoiden tilastoissa, kun Cordiitan tyttäriä siirtyy enemmän siitokseen. Nyt tammaperheestä on yhteensä 16 1.25-alittajaa, mikä oikeuttaa jaettuun 12. sijaan.