Vuoden parhaita juhlitaan Tampereella – "Tupa tulee täyteen"

Ravivuoden 2025 parhaita juhlistetaan Ravigaalassa lauantaina 17. tammikuuta Tampereella hotelli Rosendahlissa. Suomen Hippoksen yhteys- ja tapahtumakoordinaattori Leila Vähänen kertoo tilaisuuden olevan viimevuotiseen tapaan loppuunmyyty.”Tupa tulee täyteen. Illalliskortteja kysytään koko ajan, mutta nyt joutuu jo myymään eioota. Ravigaala on mahtava tapahtuma ja ihmisten selvästi huomaa kaipaavan jotain yhteistä juhlaa talvellekin”, Vähänen toteaa.Ravigaala järjestetään nyt kolmatta vuotta peräkkäin Rosendahlissa.”Palautekyselyjen perusteella paikka on todettu hyväksi”, Vähänen vastaa.Gaalan juontavat viime vuosien tapaan Lauri Hyvönen ja Nelly Korpikoski.”Kesken arkisen aherruksen sitä ei aina muistakaan, mutta kyllähän vuosi 2025 oli urheilullisesti todella kova – molempien rotujen osalta. Yksi gaalan hienoimpia juttuja on vuoden parhaiden hetkien tiivistäminen siihen kolmen tunnin show’hun”, Hyvönen sanoo.Hippoksen kokoama raati on tehnyt päätöksen palkittavista. Vuoden hevonen valitaan yleisöäänestyksellä, johon on edelleen mahdollisuus osallistua netistä löytyvän lomakkeen kautta. Ehdolla Vuoden hevoseksi ovat Massimo Hoist, V.G. Voitto sekä Jockas Rita. Muut palkittavat ovat lauantai-iltaan saakka varjeltu salaisuus.”Eiköhän siellä jotain yllätyksellistäkin nähdä”, Hyvönen naurahtaa salaperäisesti.