Vuoden raviradalla luvassa kädenvääntöjä ja karaokea
Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Uutiset

Vuoden raviradalla luvassa kädenvääntöjä ja karaokea

Jokimaalla panostetaan oheisohjelmaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vuoden ravirata
Jokimaan ravirata
Ville Holopainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi