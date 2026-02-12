Vuoden raviradalla luvassa kädenvääntöjä ja karaokea

Jokimaa järjestää raviensa yhteydessä pitkin kevättä karaokemestaruus-kilpailun karsintoja. Kisan semifinaali on kesäkuun alussa ja finaali Suur-Hollola-perjantaina Lahti Ascot -ravien yhteydessä. Karaokemestari palkitaan 1000 eurolla.Myös ravien ulkopuolella tapahtuu, sillä maaliskuun 21. päivä ravikeskuksessa mitellään kädenväännön SM-kisat.”Pelkillä ravipäivillä ei pärjätä, joten täytyy ideoida ja järjestää ravipäivien ympärille muitakin tapahtumia lisätulojen järjestämiseksi”, toimitusjohtaja Ville Holopainen toteaa.Viime vuonna radalla järjestettiin ensimmäistä kertaa venetsialaiset. Syksyllä varsahuutokauppa rantautuu ensimmäistä kertaa Ypäjältä Jokimaalle.”Siihen meillä on isot odotukset. Parasta aikaa keskustelemme eri tapahtumajärjestäjien kanssa mahdollisten musiikkitapahtumien järjestämisestä Jokimaalla. Uskon, että viimeistään vuodelle 2027 pääsemme näistä tekemään merkittäviä sopimuksia”, Holopainen sanoo.Jokimaa palkittiin tammikuussa Ravigaalassa Vuoden raviratana. Holopainen kertoo palkinnon tuoneen radalle vain lisää tekemisen intoa uusien ideoiden toteuttamiseen.”Emme ole tavoitteessamme, vaan palkinto ennemmin nosti tavoitteita kehittymisen suhteen. Muutamille eri sidosryhmille olemme pitäneet Jokimaalla kutsutilaisuuksia ja esitelleet tiloja. Vastaanotto on ollut hyvä ja Vuoden ravirata -titteli tuntuu herättäneen Jokimaasta puhuttaessa entistä laajemmin kiinnostusta”, Holopainen kokee.