Vuoden viimeinen Hevosurheilu ilmestyy huomenna – mikä sykähdytti vuonna 2025?

Ravikilpailusääntöjen mukaan suomenhevosella voi kilpailla 15-vuotiaaksi, lämminverisellä 12-vuotiaaksi.

Kuinka monta lämminveristä tai suomenhevosta kilpaili vielä viimeisenä mahdollisena kilpailukautena? Kuinka monta ikänestoria kaartoi vuoden aikana voittajaesittelyyn?

Minkälaiset tunnelmat ovat esimerkiksi Atupemin ja Sheikin taustajoukoilla? Minkälaiset eläkepäivät odottavat Sobel Conwayta ja Aronin Muistoa?

Vuosi 2025 muistetaan monista hienoista hetkistä kotimaisessa raviurheilussa.

Suurkilpailujen kunniataulukoihin kirjattiin monta hienoa voittajaa ja ohjastajamarkkinoilla nähtiin entisestään lisää nuorennusleikkausta.

Hevosurheilu haastatteli kolmea raviurheilijaa, jotka hekin kokivat sykähdyttäviä hetkiä lajin parissa kuluvan vuoden aikana.

Veera Hakkarainen teki ikimuistoisen matkan Massimo Hoistin rinnalla Elitloppetiin, Jonna Irri siirsi valmennustoimintansa menestyksekkäästi Uumajaan, ja ratsastuspiireistä tuttu Krista Taipale-Kovalainen on löytänyt huipputamma Ze On Alman kasvattajana täysin uusia puolia raviurheilusta. Kolmikosta jokainen kertoo Hevosurheilussa ravivuoden huippuhetkistään.

Hevosurheilu niputtaa vuoden vaihteessa perinteisesti yhteen kauden onnistujat, ja julkaisee rankingit molemmille roduille. Tässä lehdessä julkaistaan lämminveristen parhaat.

Ajankohtaisissa tutkimme, miten Suomen raveista maksettavat palkinnot jakautuvat kotimaassa syntyneiden ja ulkomailta tuotujen hevosten kesken.

