Vuoden viimeinen Hevosurheilu on ilmestynyt – mikä sykähdytti hevosväkeä vuonna 2024?

Suomalaisyleisö hieraisi silmiään, kun Miika Tenhusen valmentama ja hänen puolisonsa Anna-Kaisa Tenhusen hoitama Need’em täräytti Solvallassa Elitloppet-lauantaina 10,6-tuloksen 2100 metrin matkalla.

”Huikea reissu, olihan se ihan koko elämän huippuhetkiä”, Tenhunen muistelee. ”Ylipäätään harvinaista herkkua, että tällainen ihan tavallinen ihminen pääsee mukaan ja vielä voittaa siellä. Tuntui hienolta ylipäätään lähteä edustamaan Suomea.”

Mikään hupireissu Elitloppet-matka ei alun alkujaan ollut, vaikka siitä lopulta sellainen tulikin.

”Anna-Kaisa (Tenhunen) lähti Jennin (Oinonen) ja hevosen kanssa jo torstaina matkaan ja olivat Sisu-tallilla yötä. Minä käytin tallin hevosia vielä perjantaina Vieremällä, ja lensin lauantaina Kuopiosta Helsingin kautta Solvallaan. Sitten saatiin tuollainen loppukliimaksi ja vielä tuloksella, jota piti vähän aikaa itsekin pureskella”, Miika Tenhunen muistelee.

”Siinä sunnuntaina pohdin, että mitä hevonen meni oikein tekemään. Sen muistan vielä vanhana kiikkustuolissa, vaikka monen muun asian unohdan.”

Omia huippuhetkiään muistelevat Tenhusen lisäksi Henri Bollström, Harri Koivunen, Iina Rastas ja Anniina Pohjoiskangas.

Siirin Älli ihastutti raviväkeä kilparadoilla, ja nyt se ihastuttaa tuntiratsastajia opetushevosena. Pidetyssä Vielä on virtaa -sarjassa käydään tapaamassa Älliä, joka on vaihtanut uraa. Erityisen mieluisia opetushevoselle ovat luonnollisesti maastolenkit.

”Se tykkää kyllä mennä siellä, ja tuntee reitit ja tietää, missä on hiittisuora. Siitä Älli on siellä mukava, kun se ei pienistä kotkotuksista välitä. Se on nähnyt suurta maailmaa, ja jos joku pikku lehti lentelee jaloissa, niin lennelköön, kun se on niin sanotusti nähnyt isompiakin puita”, Pauliinan Tallia pitävä Pauliina Annala kertoo.

Lehdestä löytyvät myös odotetut suomenhevosten vuosirankingit. Lämminveristen rankingit julkaistaan viikon päästä. Keskiaukeamalta löytyy Totoravikalenteri vuodelle 2025.

Uutisissa kerromme Suomen Hippoksen päivitetystä hevosalan strategiasta. Neuvonnassa tutustutaan siihen, mistä hevosvakuutusten kohdalla riidellään.

Pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin normaalisti keskiviikkoisin, mutta alkuvuodesta se ilmestyy pyhien takia kahdesti perjantaina: 3.1. ja 9.1.

