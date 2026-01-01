Vuoden viimeinen Toto85-rivi liian vaikea kaikille – yksi suurvoitto Suomeen – suomalaiskasvattajille arvokas kakkossija Sylvesterloppetissa
Vuoden viimeinen Ruotsin Toto85-kierros äityi historiallisen vaikeaksi. Täysosumia ei löytynyt lainkaan, ja 7 oikein -tuloksella sai 1 414 063,80 euroa.
Muutkin alavoitot palkitsivat hyvin. Nettipelaaja Oulusta voitti 84 euron pelillään 96 662 euroa. Systeemin kaikki kolme varmaa pitivät, ja vaikka kaksi kohdetta meni väärin, systeemi sisälsi 12 6 oikein -riviä.
Oululaisen nettipelaajan 84 euron systeemi
1,3,6,7,8,11,12
12 Patton
11 Lainy K.W.
10 Galaxy Love D.E.
4,7,11,12
2,3,4,10
5,7,13
1,7,10,12,14
Oikea rivi: 1–12–11–10–7–11–6–1
Ruotsin ravivuosi on päättynyt vuodesta 2016 lähtien ns. Winter Burstiin. Joulusta uuteenvuoteen on ravattu joka päivä Toto75-kierros ja kerätty jakamatta jääneistä voitoista multijackpot, joka on jaettu vuoden viimeisellä kierroksella.
Nyt tänä vuonna lanseeratun Toto85-pelin multijackpotissa oli 5 160 000 euroa. Se kerrytti muhkean 12 472 769 euron vaihdon, joka oli kuitenkin 2020-luvun matalin Winter Burstin multijackpot-kierroksen vaihto.
Uusi superkierros on luvassa 10.1. Rommeen, minne siirtyy jackpotiksi 80 prosenttia nyt jakamatta jääneestä ylimmän voittoluokan potista. 20 prosenttia jää ATG:n voittorahastoon.
Sylvesterloppet oli Ruotsin ravivuoden 2025 viimeinen lähtö ja T85-pelin päätöskohde, voittaja sai 448 000 kruunua. Markus Waldmüller ajoi Shadow Moonin voltin ykkösradalta johtopaikalle. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Broker Artist meni keulahevosen taakse. Waldmüller piti tasaisen reipasta vauhtia kärjessä, eivätkä kovat takamatkojen hevoset pystyneet nousemaan kärkitaistoon.
Thomas Dalborgin ajama ja Anders Lundström Woldenin valmentama Broker Artist sai kiritilaa maalisuoran puolivälissä. Se nousi kärkihevosen rinnalle, mutta Up And Quickin 4-vuotias poika Shadow Moon piti ykköseksi ajalla 14,5/2640. Royalty For Lifen 4-vuotias poika Broker Artist hävisi kymmenyksen ja sai 224 000 kruunua kakkossijasta.
"Halusin pitää hyvää tempoa, sillä takana oli nopeita hevosia. Tiesin, että Shadow Moon vastaa, kun sillä on voimia jäljellä, tosi hieno suoritus. Tämä on urani suurin voitto", Waldmüller sanoi Kanal75:lla. Hän on toiminut vuoden itsenäisenä valmentajana.
Lisätty Sylvesterloppet klo 13.30