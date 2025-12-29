Vuoden viimeisten Toto75-ravien lähtölistat julki – Consalvo ja Halley Wania debytoivat uusista käsistä

Keskiviikkona Lahden Jokimaalla ravataan vuoden viimeiset Toto75-ravit. Uudenvuodenaattona ravit starttaavat poikkeuksellisesti jo kello 13.Toto75-peli starttaa päivän kolmannesta lähdöstä. Viimeksi Vermossa onnistunut Amanda Evo kohtaa kyseisessä enintään 60 000 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmäajossa muun muassa viime aikoina hyvään tahtiin totosijoja nakuttaneen Steady And Quickin.Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin keskiviikon kuudenteen lähtöön. Lämminveristen avoimessa 2140 metrin ryhmäajossa kohtaavat entiset tallikaverit. Markku Niemisen valmennuksesta Juha Utalalle siirtynyt Consalvo starttaa radalta seitsemän ja Tapio Mäki-Tulokkaan käsistä debytoiva Halley Wania radalta 11.Mäki-Tulokkaan tallista Lahdessa kilpailevat myös Halley Wanian kanssa samassa lähdössä ykkösradalta kiihdyttävä Rahajamatch ja 75-pelin päätöskohteessa kolmosradalta starttaava Herbie Malibu, joka on osoittanut viime starteissaan hyvää virettä.Pääset tarkastelemaan keskiviikon lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.