Vuoden voitokkaimman hevosen titteli ratkesi poisjäännin myötä – "Hampaat irvessä ei titteliä tavoiteltu"

Taisto vuoden 2025 voitokkaimman hevosen tittelistä oli tänä vuonna äärimmäisen tasainen. Ihan vuoden viimeiseen päivään asti ei ratkaisua tarvinnut kuitenkaan odottaa, kun BWT Joker joutui jäämään uudenvuodenaatonaaton Teivon raveista pois. Voitolla se olisi vienyt tittelin.Nyt vuoden voitokkain hevonen on Antti Ojanperän valmentama ja Talli-Setien omistama Goodwin Zet 11 voitolla.”Hieno homma, vaikka Ranskaan lähdöstä voi päätellä, että hampaat irvessä ei titteliä tavoiteltu”, Jere Törmänen Talli-Sedistä kuittaa.”Kotimaassakin kilpailtiin kovissa lähdöissä, tuloksena 8 Toto75-voittoa ja muutama rataennätys.”Voiton ratkeaminen noteerattiin porukassa heti tiistaiaamuna.”Antti laittoi ryhmään viestiä, että BWT Joker oli jäänyt Teivosta pois. Vielä ei ole ehditty juttelemaan, ketkä gaalassa edustaa, mutta eiköhän sinne muutama meistä tule. Itse en valitettavasti pääse paikalle, silloin on muuta menoa sovittuna”, Törmänen pahoittelee..Vuoden 2025 voitokkaimmat hevosetGoodwin Zet 11–1–2Coconut Match 10–6–1BWT Joker 10–3–2Fuego Combo 10–3–2Even Ekstaasi 10–3–1Mergel 10–2–2V.G. Voitto 10–2–1.Luokka paistaa jo ulkonäöstä – Goodwin Zetissä on kaikki kohdallaan