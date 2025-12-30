Goodwin Zetin voittoa Jyväskylän Kuninkuusraveissa juhlivat Santtu Raitalan (vas.) ja Antti Ojanperän kanssa Talli-Sedistä Joonas Nordman, Janne Marttinen ja Jere Törmänen. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset Vuoden voitokkaimman hevosen titteli ratkesi poisjäännin myötä – "Hampaat irvessä ei titteliä tavoiteltu" Vuoden 2025 voitokkain hevonen on 11 voitolla Goodwin Zet.