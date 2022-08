Vuorokausi hevoselämää Ypäjällä? – Hakuaikaa elokuun loppuun asti

Ypäjän kunnan ja Hevosopiston markkinointikampanjassa haetaan hevosihmisiä tutustumaan vuorokaudeksi hevoselämään Ypäjällä. Kampanja on uudenlainen konsepti, jossa hevosihmiset pääsevät kokemaan, millaisia mahdollisuuksia ja palveluita Ypäjältä löytyy hevosläheiseen asumiseen ja elämiseen. Tarkoituksena on nostaa esiin Ypäjän kunnan hevostonttitarjontaa Honkalan alueella sekä Hevosopiston tarjoamia hevosurheilupalveluita.

Honkala on Ypäjän kunnan palveluiden välittömään yhteyteen suunniteltu alue, josta löytyy edullisesti erilaisia hevostalli- ja asuintontteja. Alueella sekä suuremmat valmennustallit että pienet hevostallit yhdistyvät laidunalueisiin, ravihevosten harjoittelurataan ja hevosläheiseen pientaloasumiseen. Alueelle on asemakaavassa osoitettu kaksi suurta maneesin rakennusalaa, hevosten kahluuallas ja tilaa hevosiin tai urheiluun liittyville palveluille. Alueen kokonaispinta-ala on noin 89 hehtaaria.

Hevosreitit kulkevat laidunalueiden tallitonttien reunoilla ja jatkuvat laajojen virkistysalueiden läpi kohti Hevosopistoa. Liikkuminen hevosilla Honkalan alueelta Hevosopiston urheilualuille on tehty helpoksi ja turvalliseksi. Hevosopiston urheilualueet mahdollistavat harjoittelun ja valmentautumisen kaikissa lajeissa ympäri vuoden.

Kampanjaan valitaan osallistujat kuukauden kestävällä avoimella haulla, joka julkaistiin Forssan kuninkuusravien yhteydessä 29.7. Ypäjän kunnan ja Hevosopiston sosiaalisen median kanavissa. Hakuprosessissa on tarkoitus löytää hevosihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita mahdollisesti tulevaisuudessa ostamaan oman hevostontin Ypäjältä ja hyödyntämään Hevosopiston tarjoamia palveluita. Haku on auki 31.8.2022 asti. Kampanja on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2022.

Valitut henkilöt majoittuvat ja ruokailevat vuorokauden aikana Hevosopiston maisemissa ja tutustuvat ohjatusti hevosläheiseen elämiseen Ypäjällä. Luvassa on mm. tutustumista Honkalan alueen tonttitarjontaan sekä ohjattua hevosiin liittyvää ohjelmaa Hevosopistolla.

Lähde: Ypäjän kunnan ja Hevosopiston tiedote