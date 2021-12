Vuositappioraja puhuttaa pelaajia – Hevosurheilu kysyi, Veikkaus vastaa

Veikkaus julkisti toissa perjantaina hyviä uutisia Taloustutkimuksen tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan rahapeliongelmista kärsivien määrä oli vuoden 2020 marraskuusta laskenut vuodessa 2,6 prosentista 1,8 prosenttiin.

Samassa tiedotteessa kerrottiin uusista vastuullisuustoimenpiteistä. Vuoden 2022 alkupuoliskolta lähtien Veikkauksen peleihin voi hävitä vuodessa yhteensä enintään 15 000 euroa.

Ravipelaajien ylivoimaista enemmistöä rajoitus ei koske millään lailla, mutta suurpelaajille sillä voi olla dramaattinen merkitys. Vaikeimmissa ja vaihdoltaan suurimmissa peleissä suuria potteja jahdataan usein tuhansien eurojen panostuksilla, ja voittavatkin pelaajat kokevat välillä pitkiä tappioputkia. 15 000 euron tappioraja voi täyttyä helposti.

Ammattimaisten pelaajien onkin mahdollista hakea vuositappiorajaan joustoa.

”Ammattimaisesti vedonlyöntiä harjoittavien on mahdollista hakea erikseen tuohon rajaan poikkeamaa. Se otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Luvan saamiseksi pelaajan tulee olla voitollinen edellisen kolmen vuoden tarkastelujaksolla, ja vedonlyöntipelien liikevaihdon tulee olla yli 500 000 euroa. Maksimitappioraja on pelaajakohtainen ja määräytyy pelaajan hakemuksen perusteella. Jos pelaaja ei ole hakenut poikkeusta tai hakee poikkeusta, mutta ei täytä ehtoja, pelaaminen loppuu, kun 15 000 euron tappioraja täyttyy”, Veikkauksesta kerrotaan.

Millaisia vaikutuksia vuositappiorajalla odotetaan olevan Veikkauksen a) kokonaisvaihtoon ja b) ravipelien vaihtoon?

”Kaikkien vastuullisuustoimenpiteidemme vaikutuksesta arvioimme, että pelaajat häviävät vuosittain noin 500 miljoonaa euroa vähemmän kuin ennen vastuullisuustoimenpiteitä. Suurin osa tästä vaikutuksesta on tullut nopearytmisestä automaattipelaamisesta, johon on tuotu pakollinen tunnistautuminen ja pelirajat. Ravipelien osalta huomioitavaa on, että Totoon on vasta ensi vuonna tulossa mahdollisuus tunnistautua myyntipaikoissa, jonka jälkeen tiedämme tarkemmalla tasolla vaikutuksen”, tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna vastaa.

Kuinka suurta joukkoa ravipelaajia vuositappiorajan ylittyminen arviolta koskee?

”Tästä meillä ei ole täysin tarkkaa tietoa. Huomioitavaa on, että Totoon on vasta ensi vuonna tulossa mahdollisuus tunnistautua. Tämän jälkeen tiedämme vaikutukset tarkemmalla tasolla.”

Onko vaara, että Veikkaus menettää ”parhaita” asiakkaitaan, jotka kenties voittavat muilta yhtiöiltä ja joilla on muuten vain varaa pelata ravipelejä Veikkaukselle vaikkapa viihteellisesti ja hävitäkin niihin?

”Toki tässä on vaara, että menetämme pelaajia, joille pelaaminen ei tuota haittoja. Haluamme kuitenkin omalta osaltamme ottaa vastuun pelihaittojen ehkäisystä.”

Onko lisää vastuullisuustoimia suunnitteilla?

”Veikkaus on matkalla maailman ainoaksi peliyhtiöksi, jonka kaikki pelaaminen on tunnistautuvaa. Tavoitteena on, että kaikki pelaaminen edellyttää tunnistautumista asiakkaaksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämä mahdollistaa mm. sen, että asiakas voi halutessaan estää itseltään pelaamisen. Tällä hetkellä eniten pelihaittoja aiheuttavien eli ns. nopearytmisten pelien (kuten peliautomaattien ja nettiarpojen) pelaaminen edellyttää tappiorajojen asettamista. Arvioimme ja kehitämme pelaamisen hallinnan kokonaisuutta aktiivisesti, jotta se vastaa parhaalla tavalla peliongelmien ennaltaehkäisyyn.”

Millaisella aikataululla ravipelien ratapelaamisen tunnistautumispakko astuu voimaan?

”Kuponkipelaamisessa, myös Totossa, tullaan näillä näkymin edellyttämään tunnistautumista vuoden 2022 loppuun mennessä.”

Norjassa sikäläisen ravipeliyhtiön Norsk Rikstoton peleihin on voinut tämän vuoden alusta lähtien hävitä maksimissaan 20 000 kruunua eli noin 2000 euroa kuukaudessa.

”Pelivaihtojen lasku on ollut vajaan 10 prosentin luokkaa”, Trav Og Galopp Nytt -lehden päätoimittaja Truls G. Pedersen arvioi.

Lasku olisi ollut raviurheilulle kohtalokas, ellei arpajaisveroa olisi jätetty samaan aikaan kahtena vuonna koronan takia perimättä. Käytännöstä toivotaan pysyvää, mutta mitään ei ole päätetty.

Pelaamista tappioraja ei ole juurikaan Norjassa vähentänyt, mutta se on kanavoitunut uudestaan.

”Moni on alkanut pelata ATG:lle Ruotsiin tai PMU:lle Ranskaan. Norjalainen ei voi niiden asiakkaaksi rekisteröityä, mutta suurpelaajat saavat asian kyllä järjestettyä. Kotimaassa rajoitusta kierretään myös pelaamalla useilta perheenjäsenten tai sukulaisten eri tileiltä”, Pedersen tietää.