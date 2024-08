Weekend Festival järjestettiin Vermossa viime viikonloppuna. Kuvituskuva vuodelta 2023. Kuva: Aleksi Luoma

Vermossa järjestetty Weekend Festival keräsi oheistapahtumineen yli 39 000 kävijää – "This is the best festival in the whole world"

Viime perjantaina ja launtaina Vermossa vietettiin viikonloppua elektronisen musiikin tahdissa. Tapahtuma oli järjestäjän näkökulmasta onnistunut, ja tallialueella hevosilla oli ulkopuolisten ennakkohuolista huolimatta kaikki hyvin.