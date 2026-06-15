Ravihevonen Weikko rattaillaan Öystein Tjomsland
Weikko kilpailee perjantaina Härmässä. Osaomistaja Öystein Tjomslandin (kuvassa rattailla) sijaan hevosta ohjastaa Hannu Torvinen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Weikko ja Jockas Rita tähdittävät perjantaina Härmän raveja – Kriterium-voittaja Camppari avaa kautensa

Härmän ravit tarjoavat tasokasta raviurheilua jo perjantaina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi