Weikko ja Jockas Rita tähdittävät perjantaina Härmän raveja – Kriterium-voittaja Camppari avaa kautensa

Ensi viikonloppuna vietetään juhannusta, mikä tietää perinteiseen tapaan myös runsasta ravitarjontaa. Viikonlopun jokaisena päivänä ravataan kahdella paikkakunnalla. Urheilullisesti parasta antia tarjoilee Härmän Nordic King -ravit, jotka starttaavat jo perjantaina.Perjantaina Powerparkin radalla nähdään hallitseva ravikuningatar Jockas Rita, joka kilpailee toisen kerran tänä vuonna. Avausstartissaan reilu kuukausi sitten se jäi toiseksi Villilotan jälkeen. Kaksikko kohtaa jälleen Härmässä. Lisäksi mukana ovat muun muassa vahvaa virettä kevään ja kesän aikana esittänyt Annan, viime lauantaina Jyväskylässä toiseksi kirinyt Virran Välke ja Ruotsista Suomeen saapuva kylmäveritamma Tekno Tana.Nordic King-Heatissa nähdään Derby-voittaja Weikko. Se kohtaa ensimmäistä kertaa aikuiset avoimen tason hevoset. Mukana ovat muun muassa Weikon ikätoveri Alarik Huikea, Morison, tauolta palaava Smedheim Braut ja Caijus.Perjantain viisivuotislähtöä tähdittää Kriterium-voittaja Camppari, joka avaa kautensa. Viime vuonna myös Oulu Expressin ja Pikkupelimannin voittanut ori on startannut viimeksi marraskuussa. Vastaansa se saa esimerkiksi Rebyytin ja toissa vuonna Ruotsin kylmäveristen Kriteriumin voittaneen Gör Som Jag Villin, joka tulee samasta tallista kuin Tekno Tana.Lämminveristen puolella nimekkäin osallistuja on Antti Ojanperän valmentama Greensboro Zet. Se kilpailee enintään 120 000 euroa tienanneiden mailin ryhmäajossa.Lauantaina Härmässä nähdään tähtiloistoa. Päälähdön eli Nordic Kingin osallistujat selviävät vasta kello 13 alkavassa rata-arvontatilaisuudessa, joka on nähtävissä Nordic Kingin verkkosivuilla. Oheislähtöihin ilmoitetut hevoset ovat kuitenkin jo tiedossa.Varsinkin 20 000 euron ensipalkinnolla ajettava mailin kisa on mielenkiintoinen. Mukana on kotimaan huippuja, joita saapuu haastamaan joukko ulkomaisia vierailijoita. Antti Ojanperällä on kisaan peräti kolme hevosta: Combat Fighter, Dozen Of Oysters ja Holcombe Zet. Muita kotimaan huippuja ovat esimerkiksi Need’em, Star Photo S ja Callela Nelson. Ulkomailta saapuvat Mellby Joker, Zaxton, Executiv Ek ja Devil’s Tongue.Avoimessa tammojen mailin ryhmäajossa nähdään Alessandro Gocciadoron valmentama Celiaz. Se on tullut suomalaisille kevään aikana tutuksi, kun se kävi Vermossa voittamassa Finlandia-viikonloppuna. Sen jälkeen Celiaz onnistui myös Solvallassa Elitloppet-viikonloppuna.Myös pronssidivisioonakarsinnassa nähdään Solvallan valloittaja, kun mukana on Elitloppet-viikonloppuna SE-tuloksen ravannut Popeye Tooma.Härmän perjantai- ja lauantairavien listoja ei ole vielä julkaistu, joten muutokset ovat mahdollisia.Härmän lisäksi perjantaina ravataan Vieremällä. Lauantain toinen ravipaikkakunta on Kokemäki, missä ravataan myös sunnuntaina. Lisäksi pyhänä ravataan Kauhavalla.