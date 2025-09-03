Weikon kirikanuuna lauloi Derbyssä, Romanov Comery Kuukauden hevosena – Hevosurheilu on ilmestynyt

Hevosurheilun myötä voi elää uudelleen suomenhevosten Derbyn jännittävät hetket aina kihelmöivälle maalisuoralle saakka ja lukea Weikon tulevaisuuden näkymistä.

Lämminveristen Derbyn sankari Romanov Comery on puolestaan Kuukauden hevonen. Hevosurheilu valottaa, mitä oivalluksia nelivuotisikäluokan hallitsijan uran aikana on tehty? Miten kasvattaja Isto Mäki-Tulokas luonnehtii hevosen tarinan ensisäkeitä? Entä millaisena valmentaja Tapio Mäki-Tulokas näkee hevosen tulevaisuuden?

Lähikuvajutussa esiteltävä Soketti kääntää sekin katseet jo kokonsa puolesta. Lauantairaveissa useasti menestyjänä nähty raamikas Soketti on Hannu ja Linda Isotalon silmäterä. Jos se juoksee toista rataa pitkin, saattaa sisäpuolen hevonen jäädä piiloon kokonaan.

Henkilöjutussa tutustutaan Tapio Hoikkaan. Ravien mediakasvo ja osaava raviurheilija ei pelkää asettaa kovia tavoitteita kaviouralla tai sen ulkopuolella. "En tee mitään sen kun vain”, Hoikka sanoo.

Vaikka "Tappi" Hoikka on ehtinyt olla monessa mukana, paljon pidempi kokemus hevosten kanssa on satavuotispäiviään viettävällä Jouko Pakarisella. Hän oli ensimmäinen ohjastaja Suomessa, jolla oli varsinainen ajoasu. Nostalgiajutussa hänestä on kuva ajamassa jenkkityylillä Kiimajärven jäällä jo vuonna 1947.

Vuodet vierivät, ja ensi vuoden tammikuussa astuu voimaan uusi hevosasetus. Mikä todellisuudessa muuttuu? Siihen haetaan vastausta neuvonta-artikkelissa.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä, mutta heti pääset lukemaan näköislehden verkossa tekemällä digitilauksen. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.

