Weikon pikkusiskon ympärille kasattiin kansainvälinen kimppa – "Nimi ei ole sattumalta Team Norden"

Pekka Lillbackan omistaman ja kasvattaman Derby-voittajan Weikon 2-vuotias täyssisko Welma (Välähdys) lähti torstaiaamuna matkustamaan kohti Norjassa sijaitsevaa Öystein Tjomslandin valmennustallia.Weikon tavoin Lillbacka on Welman kasvattaja ja omistaja, mutta tamman kilpailuoikeus on vuokrattuna 20 osuutta sisällään pitävälle Team Nordenille."Osakkaista viisi on norjalaisia, joten ei kimpan nimi sattumalta ole Team Norden. Suomesta kimpassa on mukana raviurheilun hevijuusereita ja sitten amatöörejä. Huippuporukka", kimpanvetäjä Heidi Jetsu hehkuttaa."Ajat ei ole helpot kimppojen kokoon saamiselle, mutta tämä varsa kyllä myi itse itsensä. Se on herättänyt paljon kiinnostusta, ja onhan varsa oikeasti tosi hieno", Jetsu jatkaa.Opetusvaiheen Welma suoritti isoveljensä tavoin Juha Nurmisella Ylistarossa. Hän kertoo Welman nyt 2-vuotiaana muistuttavan hyvin pitkälti isoveljeään."Se oli todella helppo opetettava ja osasi ravata ensimmäisestä lenkistä alkaen. Äkkiseltään Welman voisi kuvitella olevan ikäistään vanhempi. Se on niin lihaksikas ja valmiin näköinen. Erityisellä mielenkiinnolla seuraan tietysti itsekin, kuinka varsan ura tulee etenemään", Nurminen sanoo.