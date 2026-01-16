Welma
Juha Nurmiseen Welma jätti opetusvaiheessa positiivisen vaikutuksen.Kuva: Seidi Koivusalo
Uutiset

Weikon pikkusiskon ympärille kasattiin kansainvälinen kimppa – "Nimi ei ole sattumalta Team Norden"

Welma suoritti Weikon tavoin opetusvaiheen Juha Nurmisella Ylistarossa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Juha Nurminen
Welma
Heidi Jetsu
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi