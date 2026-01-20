Weikon on tarkoitus keskittyä ensi kesänä pääasiallisesti tammanomistajien palvelemiseen.
Weikon on tarkoitus keskittyä ensi kesänä pääasiallisesti tammanomistajien palvelemiseen.
Weikon siitosura alkaa tulevana kesänä – "Tuntuu ajankohdallisesti hyvältä"

Pekka Lillbackan kasvattama ja osaomistama ikäluokkatähti suuntaa kesäksi Norjasta Suomeen.
Pekka Lillbacka
Weikko

