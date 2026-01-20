Weikon siitosura alkaa tulevana kesänä – "Tuntuu ajankohdallisesti hyvältä"

Derby-voittaja Weikko palkittiin lauantaina Ravigaalassa Vuoden parhaana 5-vuotiaana suomenhevosoriina. Palkintoa jaettaessa oriin kasvattaja ja osaomistaja Pekka Lillbacka paljasti Weikon tulevana kesänä olevan käytettävissä myös ensimmäistä kertaa siitoksessa.”Oriasemaa emme ole vielä päättäneet, missä Weikko tammoja palvelee, mutta sen tietysti täytyy selvitä jo tässä lähiaikoina. Tarkoitus kuitenkin olisi, että kotoa käsin ori pääsee asiansa hoitamaan”, Lillbacka kertoo Hevosurheilulle.Nyt Weikko on vielä talvitreenissä osaomistajansa Öystein Tjomslandin tallissa Norjassa, ja Suomeen hevosen on tarkoitus siirtyä kesän kynnyksellä. Lillbacka kertoo tammanomistajien kyselleen Weikkoa siitoskäyttöön jo 3-vuotiskaudesta alkaen.”Vaikea arvioida kuinka paljon kiinnostusta sitten kesällä on, mutta nyt Öysteinin kanssa päätimme tarjota Weikkoa siitokseen käytettäväksi. Öystein laittoi ennen Ravigaalaa minulle kommentteja ja videon Weikosta, niin tauon aikana kaikki on treenien osalta sujunut hyvin”, Lillbacka sanoo.Kilpailemisen osalta 6-vuotiskauteen suhtaudutaan toistaiseksi varovaisesti. Urallaan vasta 13 starttia juosseelle Weikolle ei reilun 126 000 euron ansioilla ole tarjolla kuin avoimia lähtöjä.”Ikäluokkalähdöistä loikka avoimiin sarjoihin tuntuu aika isolta. Siinäkin mielessä hevosen tarjoaminen nyt siitokseen tuntuu ajankohdallisesti hyvältä. Katsotaan paljonko kysyntää on, ja kuinka ori ottaa hyppyhommat. Sittenhän se ratkeaa pystyisikö sillä kesän aikana harrastamaan vähän myös kilpailemista”, Lillbacka päättää.