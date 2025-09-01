Öystein Tjomsland kannatteli suurinta pokaalia, kun Weikkoa juhlittiin Derbyn sankarina.
Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

”Se voisi olla mahdollista, että Weikko olisi mukana Kuninkuusraveissa jo ensi vuonna”

Kylmäveristen Derbyjä Ruotsissa ja Norjassa hallinnut Weikon valmentaja Öystein Tjomsland voitti ensimmäistä kertaa suomenhevosten Derbyn.
Öystein Tjomsland
Weikko
derby

