”Se voisi olla mahdollista, että Weikko olisi mukana Kuninkuusraveissa jo ensi vuonna”

Weikon valmentaja Öystein Tjomsland oli saapunut Killerille suoraan Bjerken kriterium- ja derbykarsinnoista.”Ajoin perjantai-iltana vielä Bjerkessä kilpaa kymmenen aikaan illalla. Olimme takaisin kotona hevosten kanssa kolmelta aamuyöstä, kävin suihkussa ja jatkoin takaisin Osloon lentokentälle ja kohti Suomea. Minulla on ollut hektinen päivä ja vain vähän unta, mutta adrenaliini auttaa tässä tilanteessa väsymykseen, ja kaikki on ollut sen arvoista”, Tjomsland kertoi Derby-voiton jälkeen.”Minun oli koko ajan tarkoituskin tulla katsomaan Derby paikan päälle Jyväskylään, mutta Bjerken karsinnat aiheuttivat hieman aikataulullisia haasteita. Onnistuin kuitenkin matkustamaan paikan päälle, ja onnistuimme myös voittamaan lähdön, joten kaikki meni lopulta hienosti.”Tänä vuonna Tjomsland voitti kylmäveristen Ruotsin Derbyn sekä Tammaderbyn. Norjan Derbyt puolestaan ovat vuorossa syyskuun puolivälissä. Tjomsland on hallinnut viime vuosina kylmäveristen Derbyä, sillä hänellä on viime vuosilta Ruotsista kahdeksan ja Norjasta kuusi peräkkäistä voittoa. Weikko on Tjomslandin ensimmäinen valmennuksessa oleva suomenhevonen sekä nyt myös ensimmäinen suomenhevosten Derby-voittaja.”Olen todella ylpeä siitä, että pystyimme voittamaan myös suomenhevosten Derbyn Suomessa. Meillä ei ole valmennuksessa muita suomenhevosia kuin Weikko, minkä takia tämä on erityinen voitto.”Kauden jatkosta ei ole Weikon suhteen tehty vielä varmoja päätöksiä.”Weikko voi startata vielä jonkun lähdön syksyllä tai sitten voi olla, että kausi oli tässä. Meidän pitää miettiä logistiikkaa, sekä missä ja milloin mahdollinen lähtö edes olisi. Weikko saa nyt palautua rauhassa Härmässä, ja se palaa takaisin Norjaan, kun olemme tehneet päätöksen kauden jatkumisen suhteen”, Tjomsland miettii.”Weikon on tarkoitus treenata talvi Norjassa, ja sen jälkeen katsomme, missä lähdöissä Weikko kilpailee ensi vuonna. Se voi olla mahdollista, että Weikko olisi mukana Kuninkuusraveissa jo ensi vuonna. Hevosella on olemassa valtava kapasiteetti, ja se on jo näyttänyt sen, että se voi juosta kovaa, minkä takia voisimme kilpailla kaikista kovimpia vastaan jo ensi vuonna.”Ensi vuonna Weikko voisi Tjomslandin mukaan olla myös enemmän Suomessa, jotta kilpaileminen olisi helpompaa. Hän ei kuitenkaan osaa vielä sanoa, voisiko Weikko olla käytettävissä myös siitokseen ensi kaudella.”Emme ole tehneet vielä mitään päätöksiä sen suhteen. Meidän pitää keskustella asiasta yhdessä Pekan (Lillbacka) kanssa.”.Derby ratkesi uskomattomaan trilleriin – Weikko ehti viime tipassa ykköseksi