Wertin 1-vuotias pikkuveli Jarno ja Minna Kauhaselle

Hollolalaisten Jarno ja Minna Kauhasen talli on tullut tunnetuksi hyvistä lämminverisistä. Nyt pariskunta kuitenkin satsasi huippusukuiseen suomenhevosvarsaan, kun kahden vuoden takaisen Derby-voittajan Wertin yksivuotias pikkuveli Tarkotus (Parvelan Retu) on siirtynyt Equifit Oy:n omistukseen.”Perjantaina teimme kasvattaja Eija Truhposen kanssa kaupat. Tarkotus ei ole mikään heräteostos, sillä varsasta oli jo yli vuosi sitten kesällä puhetta. Minna kävi sitä jopa katsomassa, mutta tuolloin asia vielä jäi. Nyt näin varsasta myynti-ilmoituksen, joten päätin soittaa Eijalle, ja teimme kaupat”, Jarno Kauhanen kertoo.Vielä hetkeen Tarkotus ei kuitenkaan siirry Kauhasten talliin, sillä opetusvaiheensa se suorittaa jollain muulla tallilla eläinlääkärinä työskentelevän Kauhasen reissutöiden vuoksi.”Hirmuisen mielenkiintoinen projekti tästä tulee. On meillä suomenhevosia aieminkin ollut, kun isän kanssa vielä harrastettiin. Lisäksi olin Bokerissa osaomistajana, mutta se oli Esan (Holopainen) ja Luukkosten (Pekka ja Minna) projekti. Kerran kuitenkin ajoin Bokerilla, ja toivottavasti Tarkotus olisi edes lähes yhtä hieno ajettavuudeltaan”, Kauhanen hymähtää.