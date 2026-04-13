Wertti avaa kautensa tänään Teivossa – ”Kaikki on mennyt kuten pitääkin”

Viime vuonna Suur-Hollola-ajon voittanut Wertti avaa kautensa tänään maanantaina Tampereella. Jani Ruotsalaisen valmentama kolmen vuoden takainen Derby-voittaja kilpaili edellisen kerran lokakuussa, kun se voitti kultadivarikarsinnan Lahden Jokimaalla.”Talvi on mennyt hyvin. Kaikki on mennyt kuten pitääkin. Hyvin on päästy ajamaan, ja hevonen on saanut olla terveenä”, Ruotsalainen kertoo.Valmentajan mukaan hevosen otteet treeneissä ovat olleet ”ihan ok”.”Muutaman kerran olemme käyneet Mikkelissä hiitillä. Vielä se ei ole terävimmillään, vaan on vielä vähän paksussa kunnossa. Kyllä sen kuitenkin uskalsi ilmoittaa. Jos se tekisi sellaisen suorituksen, että tulisi hyvällä sykkeellä maaliin, se riittäisi tällä kertaa. Avausstartissa on kilpailleita hevosia vastassa, vaikka lähtö ei ole hirveän iso. Tärkeintä on kuitenkin täysipainoinen suoritus.”Ruotsalainen nostaa maanantai-illan vastustajista esiin mainiosti esiintyneen Morisonin ja kahdessa viime kisassaan laukanneen Issakan Valon.”Morisonia ei varmaan kukaan lyö tässä lähdössä, ja Issakan Valo saa koko ajan startteja ja petraa.”Ruotsalainen paljastaa, että on suunnitellut jo Tampereen startin jälkeisiä askelmerkkejä, mutta ei halua mennä asioiden edelle. Kauden päätähtäin on kuitenkin Teivon kuninkuuskilpailu. Wertti debytoi kuninkuuskisassa viime vuonna.”Maanantain kisa ajetaan perusvehkeillä. Nyt Wertti on jo kesäkengässä, sen verran on muokattu.”