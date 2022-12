Where Is My Mind voitti syyskuussa kahdesti Vermossa. Kuva: Pekka Salonen

Uutiset Where Is My Mindin yhteisomistus purettiin – “Jannen musiikkimaku on enempi jotain nykyajan jumputusta” Lahjakas, mutta ailahtelevasti esiintynyt 4-vuotias jatkaa uraansa Marjo Lindströmin tallista käsin.