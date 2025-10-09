Where’s The Partyn juhlat jatkuvat JTT-karsinnoissa

Ennakkomaksullisen Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun karsinnat värittävät torstaina Jokimaan Toto5-kohdelähtöjä. Kisaan ovat oikeutettuja osallistumaan lämminveriset, joiden voittosumma on ollut 31.7. mennessä 17 000 euroa. Tämänvuotisten JTT-karsintojen suurimpiin etukäteissuosikkeihin lukeutuu Niko Huuskolan ja Katariina Nurmosen tallin Where’s The Party, joka on kerännyt sittemmin jo yli 55 000 euron voittosumman sijoituttuaan Derbyssä kolmanneksi..”Tähdättiin tähän kilpailuun, kun Derbyn jälkeen ei ole ollut tarjolla kuin se yksi Vermon nelivuotislähtö. Hevosta on hoidettu ja treenattu. JTT:n jälkeen hevosella on vielä edessä ehkä Kasvattajakruunu”, Nurmonen kertoo..JTT-karsintoihin ilmoitettiin 44 hevosta, joten luvassa on neljä 11 hevosen karsintaa. Jokaisesta karsinnasta kolme parasta selvittävät tiensä lauantaina 25.10. ajettavaan finaaliin, missä ensipalkinto on 15 000 euroa. Tommi Kylliäisen ohjastama Where’s The Party starttaa omaan karsintalähtöönsä radalta seitsemän..”Kiva olisi, jos lähtöpaikka olisi ollut hieman sisempänä, mutta ajetaan tuolta. Ei hevosen pitäisi ainakaan huonompi olla kuin Derbyn aikoihin. Se on kehittyvä nuori hevonen, jolla ei vieläkään ole paljoa startteja. Jatketaan samalla varustuksella”, Nurmonen ilmoittaa..Karsintojen toinen isorahainen menijä on Villinmiehen Tammakilvan voittaja Mint Match, joka starttaa omassa karsinnassa matkaan valmentajansa Pekka Korven ohjastamana kolmosradalta.