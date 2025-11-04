Hevosurheilun kansikuvahevosena on Where's The Party rattaillaan Katariina Nurmonen.
Hevosurheilun kansikuvahevosena on Where's The Party rattaillaan Katariina Nurmonen.Kuva: Anu Leppänen
Where’s The Party Kuukauden hevosena keskiviikkona ilmestyvässä Hevosurheilussa

Hevosurheilu sisältää isänpäivän alla monenlaista asiaa. Marraskuun ensimmäisessä lehdessä mukana on myös suosittu Kuukauden hevonen -juttusarja.
Keskiviikkolehti sisältää Kuukauden hevosen tarinan nelivuotiaasta ruunasta Where’s The Partysta, joka jatkaa vakuuttavasti kohti Kasvattajakruunun finaalia. Koskettava lähikuvajuttu pitkän uran tehneestä laihialaisesta ravi-ikonista Markku Hietasesta vie lukijat sykähdyttävälle aikamatkalle. Työ ja luonto pitävät Hietasen liikkeessä edelleen. Sukulinjat-sarjassa Ida ja Petri Laine kertovat toisistaan isänpäivän alla, ravireissut kun merkitsevät isälle ja tyttärelle yhteistä aikaa.

Neuvontajutussa esiin nousee valmennus- ja kuntoutusmuotona vesikävelytys, joka tuo keleistä riippumatta efektiä hevosen keholle ja mielelle. Ajankohtaisissa uutisissa kysymme, perutaanko suomenhevosten lähtö herkemmin kuin lämminveristen.

Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä. Painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä.

