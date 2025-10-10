Where's The Partylle kakkosrata – näistä asemista JTT-finaaliin
Torstaina Lahdessa ajettiin ennakkomaksullisen Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun karsinnat. Neljästä ajetusta karsinnasta kolme parasta selvittivät tiensä lauantaina 25. lokakuuta 15 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan finaaliin.
Karsintojen nopein voittaja oli 13,6a/2140 metriä tuloksen juossut Where's The Party, jolle taustavoimat valitsivat ensimmäisenä lähtöradan kaksi. Pekka Korven Mint Match starttaa matkaan radalta kolme.
JTT-finaalin ratajärjestys (valmentaja suluissa)
1 Feels Fine By Me (Harri Koivunen)
2 Where's The Party (Niko Huuskola)
3 Mint Match (Pekka Korpi)
4 Supreme Tarantella (Timo Salmela)
5 Adele Eastwind (Hanna Lepistö)
6 Callela Viptag (Jukka Hakkarainen)
7 Miss Fearless (Seppo Suuronen)
8 King Of Dreams (Tapio Perttunen)
9 BWT Iceman (Jari Keväänranta)
10 V.G. King Flash (Harri Koivunen)
11 La Hara (Timo Korvenheimo)
12 Cassandra Orden (Tommi Ala-Nikkola)