Where´s The Party
Where's The Partylle kakkosrata – näistä asemista JTT-finaaliin

Jokimaa Tekee Tähtiä -finaali ajetaan lauantaina 25. lokakuuta.
Julkaistu

Torstaina Lahdessa ajettiin ennakkomaksullisen Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailun karsinnat. Neljästä ajetusta karsinnasta kolme parasta selvittivät tiensä lauantaina 25. lokakuuta 15 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan finaaliin.

Karsintojen nopein voittaja oli 13,6a/2140 metriä tuloksen juossut Where's The Party, jolle taustavoimat valitsivat ensimmäisenä lähtöradan kaksi. Pekka Korven Mint Match starttaa matkaan radalta kolme.

JTT-finaalin ratajärjestys (valmentaja suluissa)

1 Feels Fine By Me (Harri Koivunen)

2 Where's The Party (Niko Huuskola)

3 Mint Match (Pekka Korpi)

4 Supreme Tarantella (Timo Salmela)

5 Adele Eastwind (Hanna Lepistö)

6 Callela Viptag (Jukka Hakkarainen)

7 Miss Fearless (Seppo Suuronen)

8 King Of Dreams (Tapio Perttunen)

9 BWT Iceman (Jari Keväänranta)

10 V.G. King Flash (Harri Koivunen)

11 La Hara (Timo Korvenheimo)

12 Cassandra Orden (Tommi Ala-Nikkola)

