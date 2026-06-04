Where's The Party kruunasi hienon viime kautensa voittamalla Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin Tommi Kylliäisen ohjastamana.
Where's The Party kruunasi hienon viime kautensa voittamalla Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin Tommi Kylliäisen ohjastamana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Where’s The Partyn kauden avausstarttia joudutaan vielä odottamaan – ”Toivottavasti kesän aikana päästäisiin takaisin radoille”

Siitepöly on kiusannut viime syksyn Derby-kolmosta.
Julkaistu
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Niko Huuskola
Katariina Nurmonen
Where's The Party
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