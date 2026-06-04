Where’s The Partyn kauden avausstarttia joudutaan vielä odottamaan – ”Toivottavasti kesän aikana päästäisiin takaisin radoille”

Where’s The Party näytteli suurta roolia, kun Niko Huuskola palkittiin tammikuussa järjestetyssä Ravigaalassa viime sesongin Vuoden komeettana. Derbyssä kolmanneksi sijoittunut ruuna voitti 13 startistaan kahdeksan, joiden joukossa Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalin, jäi vain kahdesti kolmen parhaan ulkopuolelle ja tienasi yli 80 000 euroa.Where’s The Party säväytti jo kesällä Mikkelissä, kun se paineli 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien täyden matkan volttilähdön SE-tuloksen 13,0ke.5-vuotiaaksi kääntynyt ruuna ei ole kuitenkaan startannut tänä vuonna vielä lainkaan. Sen edellinen kilpailu on marraskuulta.”Where’s The Partyn kanssa on ollut kevään aikana vähän terveysmurheita. Hevonen on ollut tarkka hengitysteistään, ja tänä vuonna siitepölytilanne on ollut hankala, mikä on aiheuttanut ongelmia”, valmentaja Niko Huuskola kertoo. ”Talvi meni pirun hyvin ja oli vähän makea vesi kielellä, kun saimme niin hyvän treenikauden. Hevonen tuntui kehittyvän tosi paljon, ja itsellä oli hyvä mieli sen treeniotteista. Kevät on kuitenkin harmillisesti mennyt penkin alle.”Tähtäin oli asetettu reilun viikon päästä ajettavaan Killerin Eliittiin. Kotiradan kisa meni kuitenkin harmillisesti sivu suun, joten nyt valmentaja ei kiirehdi suojattinsa kanssa. Hänen puolisonsa Katariina Nurmonen vuokrasi hevosen kilpailuoikeuden itselleen jo ennen hevosen uran alkua, joten omistajataholtakaan ei tule painetta palata ennen aikojaan radalle.”Nyt Where’s The Party on terve ja treenissä. Vaikea kuitenkaan sanoa mitään ajankohtaa paluulle. Edetään sen mukaan, miltä hevonen vaikuttaa. Mennään vähän varovasti, kun se oli pari kertaa kipeänä. Ja tuollaisen hevosen haluaisi olevan heti hyvä, kun aloitetaan kilpailemaan. Toivottavasti kesän aikana päästäisiin takaisin radoille.”