Wingait Birgitta vetää perille saakka? – ”Se on lähellä voittoa”

Kari Lehtosen valmentama Wingait Birgitta nappasi viimeksi ensimmäisen voittonsa Suomen maaperällä. Syksyllä omistajaa vaihtanut tamma hakee torstaina toista peräkkäistä onnistumista uudessa kotimaassaan. Asetelmat ovat 5-vuotiaan hevosen puolella, sillä se starttaa paalun ykkösradalta Niko Jokelan ohjastamana.Wingait Birgitta ei ole viime aikoina kilpaillut volttilähdöissä, joten kiihdytykseen liittyy omat epävarmuustekijänsä. Tamman myös omistava Lehtonen ei kuitenkaan pelkää ensimetrien sujuvuutta.”Kotona kokeilin sillä volttilähtöä ja hyvin onnistui, melkein paremmin kuin auton takaa. Samaa Håkan Persson (entinen valmentaja) sanoi, että se on hyvä lähtemään voltista”, Lehtonen vinkkaa.”Jos Wingait Birgitta saa keulat, se on lähellä voittoa. Se on tosi kyvykäs hevonen. Viimeksi tamma voitti helposti ja kovalla ajalla. Ensimmäisessä startissa tuli laukka, mutta viimeksi kun korvat olivat enemmän kiinni, niin homma sujui tosi hyvin. Samoilla varusteilla jatketaan tänään.”Lehtosen tallista Seinäjoella kilpailevat myös Merida ja Madeleine Tie. Ne starttaavat illan toisessa lähdössä radoilta yksi ja kaksi.”Merida pystyy vaikka voittamaan lähdön, jos se pikkaisen parantaa edellisestä startista. Siinä se oli vielä tukkoinen, mutta parhaimmillaan se on tosi hyvä hevonen. Uskon sen parantavan”, Lehtonen vihjaa.”Myös Madeleine Tie on lähdössä kärkihevosia, mutta uskon Meridan olevan tällä kertaa parempi.”