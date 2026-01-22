Winners Lane jäi omistajanvaihdoksen vuoksi pois perjantain Lahden kisasta – kilpauran jatko vielä auki

Janita Antti-Roikon omistuksessa ja valmennuksessa viimeksi kilpailleen Winners Lanen oli määrä startata perjantaina Lahden Jokimaalla. 9-vuotiaaksi varttunut ruuna jäi kuitenkin pois omistajanvaihdoksen myötä.”Puskaradion kautta tutun tutun tuttu etsi varsoille opetusmestaria hiittiajoon ja muuhun. Minulla oli siihen täydellinen setämies, joten se vaihtoi omistajaa”, Antti-Roiko paljastaa.Winners Lanen uudet omistajat ovat Marek Sarrimo ja Taru Silaste. Hevosen kilpaura ei ole vielä taputeltu, sillä hevosenhoitajana raviyleisölle tutuksi tullut Silaste kertoo, että se tulee kilpailemaan, jos vain tuntuu valmiilta palaamaan kaviourille. Suunnitellusta, mutta nyt peruuntuneesta startista voi ainakin päätellä, että tällä hetkellä hevonen on kilpailukunnossa.”Meillä on kaksi nuorta hevosta, niin Winners Lane tuli niille sellaiseksi tiennäyttäjäksi, että päästään käymään ensimmäiset kerrat radalla ja muuta. Winners Lanen pitäisi olla kauhean kiltti. Kilpauran jatko on vielä auki. En ole vielä kertaakaan ajanut sillä, koska se tuli vasta toissa päivänä. Kyllä me kilpaa ajamme, jos se tuntuu haluavan vielä kilpailla.”Mikäli Winners Lane vielä nähdään radoilla, se tulee todennäköisesti kilpailemaan Silasteen omasta valmennuksesta.