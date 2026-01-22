Winners Lane ja Janita Antti-Roiko
Winners Lane kilpaili Janita Antti-Roikon käsistä myös montéssa ja menestyi mukavasti. Kuvassa kaksikko voittaa Prix Monte Finlandian viime keväänä Vermossa.Kuva: Pekka Salonen
Winners Lane jäi omistajanvaihdoksen vuoksi pois perjantain Lahden kisasta – kilpauran jatko vielä auki

Winners Lanea odottavat uudet työtehtävät, mutta radoillakin se saatetaan nähdä vielä.
Janita Antti-Roiko
Taru Silaste
Winners Lane

