Winter Bonus -finaali ja Talvimalja lauantain helminä – Vermon ravien lähtölistat julki

Viikon pääravit kilpaillaan lauantaina Vermossa. Suurimmat setelit jaetaan Winter Bonus -finaalissa, jonka voittaja kuittaa 20 000 euron ensipalkinnon. Finaalissa on mukana 12 karsintojen parasta.Winter Bonus -finaalin suosikki on kolmosradalta kiihdyttävä, jo kuudetta peräkkäistä voittoaan hakeva Green River’s Zack. Sille kovimman vastuksen tarjoaa kakkosradalta starttaava Herbie Malibu. Karsintavoittajista myös ykkösradan Minerva Sisu ja takarivin Ransacker ovat yllätysvalmiita suosikkien epäonnistuessa.Lauantaina ravataan myös perinteikäs Talvimalja avoimen tason lämminverisille. Lujaa avaava Amazing Player sai huippupaikan, kun se arvottiin kakkosradalle. Heti sen ulkopuolelta kiihdyttää kisan ainoa tamma Ete Jet. Eturivissä on muitakin reippaita avaajia Kyle Webin, Love Keeperin ja Hector Sisun johdolla. Mielenkiintoista on nähdä myös miten avoimella tasolla debytoivan Zebulonin rahkeet riittävät enemmän tienanneita vastaan.Kylmäveristen kovin sarja on T75-pelin avauskohteena ajettava hopeadivisioonakarsinta. Liukkaasti lähtevä Viisori oli rata-arvonnan voittaja, kun se sai ykkösradan. Hyvää virettä osoittanut Rallan Ruhtinas starttaa radalta kuusi, ja kaikissa kauden neljässä startissaan totoon sijoittunut Kukkarosuon Kurko kiihdyttää takarivistä.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.