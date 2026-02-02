Joulukuussa Oulussa ravatun Ponsse Cup -finaalin voittanut Green River's Zack lähtee lauantain Winter Bonus -finaaliin kisan suurimmalla voittosummalla.
Joulukuussa Oulussa ravatun Ponsse Cup -finaalin voittanut Green River's Zack lähtee lauantain Winter Bonus -finaaliin kisan suurimmalla voittosummalla.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Winter Bonus -finaali ja Talvimalja lauantain helminä – Vermon ravien lähtölistat julki

Herbie Malibu ja Green River's Zack ovat ennakkoon vahvimmat voittajakandidaatit Winter Bonus -finaalissa.
