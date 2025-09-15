Ravihevonen Wolt, hoitaja Chloe Pettersson, omistaja Pekka Lillbacka ja hänen puolisonsa Emilia Levula Turussa 7.10.2023
Wolt toi härmäläisen Pekka Lillbackan ja Emilia Levulan voittajaseremonioihin 7.10.2023 Turussa. Ori jatkaa uraansa nyt Panu Ahosen valmennuksesta.Kuva: Anu Leppänen
Wolt siirtyi Panu Ahosen valmennukseen – "Selkeä visio on, miten hevosta lähdetään tästä eteenpäin rakentamaan"

Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama Wolt siirtyi omistajanvaihdoksen myötä Pihtiputaalta Kokkolaan.
Panu Ahonen
Wolt

