Wolt siirtyi Panu Ahosen valmennukseen – "Selkeä visio on, miten hevosta lähdetään tästä eteenpäin rakentamaan"

Wolt ehti juosta tänä vuonna viidesti kilpaa Antti Ojanperän valmennuksesta, mutta ori pilasi neljä kertaa laukkoihin, eikä päässyt näyttämään kunnolla virettään. Nyt hevonen lähtee hakemaan uutta nousua Panu Ahosen valmennuksesta, ja samalla hän ottaa ainakin pääosuuden omistuksesta."Meillä on Pekan (Lillbacka) kanssa pitkä historia", Ahonen taustoittaa. "Pekka oli ensimmäisiä hevosenomistajia, joka toi minulle hevosen valmennukseen Kalajoelle ja arvostan häntä hurjasti. Vuosi taisi olla 2002, ja ollaan tehty enemmän ja vähemmän yhteistyötä koko vuosituhannen ajan. Olen ollut hänellä hetken aikaa töissäkin. Sunnuntaiaamuna laitoin viestiä, millaiset suunnitelmat hänellä on Woltin jatkosta."Asiat etenivät hetkessä siihen pisteeseen, että Wolt aloittaa Panu Ahosen väreistä alustavan suunnitelman mukaan jo lauantaina Kokkolan paikallisraveista. . "Antti Ojanperä kertoi hevosesta, se on hyvässä kilpailukunnossa ja kun tällainen siirto oli hänelle täysin ok, niin lähdetään yrittämään Woltin kanssa. Parempi puolisko Karin (Sirén) treenaa hevosia paljon selästä, ja Wolt on mielenkiintoinen hevonen monella tapaa. Ilman muuta sillä on ajatuksena päästä kokeilemaan myös montéa. Hevonen on ollut niin kovilla miehillä, että kunnon puolesta homma ei taatusti jää kiinni.""Aika näyttää, miten Woltin kanssa onnistumme. Sille voi sopia tässä kohtaa hieman matalamman profiilin lähdöt parhaiten ja katsotaan sitten, tuleeko montésta sille ykköslaji. Selkeä visio on, miten hevosta lähdetään tästä eteenpäin rakentamaan", Ahonen päättää..