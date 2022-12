Xenon Leader nitisti suosikin vastarinnan - "Jälkikasvun puolesta tuntuu erityisen hyvältä"

Taistelu 12000 euron ykkösrahoista käynnistyi suosikin tahdissa, sillä Second Opinion liukui reippaasta avauksesta huolimatta ilman sen suurempaa vastarintaa kärkipaikalle. Sille näytti olevan ykkössija tarjolla vielä päätöspuolikkaalle lähdettäessä, mutta sitten rinnalle kiertänyt Xenon Leader alkoi hiillostamaan kunninanhimoisesti suosikkia. Tuomas Pakkanen kannusti ajokkinsa maalisuoralla selityksittä ohitse.

"Jälkikasvun puolesta tuntuu erityisen hyvältä", Klemola myönsi. “Sara on tyttäreni ja Tea on veljeni Pekan tytär. Tytöt omistavat yhdessä Xenon Leaderin. Inari Koivuniemi on meidän tallin työmyyrä, sillä kulujen kasvamisen vuoksi olemme tehneet päätöksen yrittää eteenpäin yhdellä ulkopuolisella työntekijällä. Inari on tehnyt hienoa työtä hevosten kanssa”, Klemola kiitteli.

Klemolan tähtihevonen Isla J Brave hallitsi raviratoja Suomessa, mutta nyt on tullut Leaderien aika loistaa. Klemola oli muutamia vuosia sitten pienentämässä toimintaa, mutta tallialueella miehen kasvoilta loisti palo lajia kohtaan.

“Ei tästä pääse irti. Meillä on nyt myös varasuunnitelma, eli suomenhevoskasvatusta”, Klemola nauroi.

Second Opinion oli maalissa kakkosena, mutta parempaankin oli aineksia.

“Ehkä kova avaus maksoi, mutta ei hevonen silti ottanut hommaa ihan tosissaan”, Iikka Nurmonen kommentoi.