Ykkössuosikki joutui jäämään pois syyttä suotta – ”Selkeä järjestäjän virhe”

Toisen lähdön pelisuosikki Tuurinpa joutui jäämään pois ilman omaa syytään.

”Selkeä järjestäjän virhe”, ravien valvoja Tuire Hangasmaa kuittaa.

”Toimistosta soitettiin tuomaristolle poisjäänti lähtöön, ja kun molemmissa oli vähän hässäkkää ja meteliä taustalla, numero kuultiin väärin ja Veikkaukselle ilmoitettiin poisjääväksi väärä hevonen.”

Virheen selvittyä Hangasmaa ja radan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää olivat yhteydessä valmentaja Tero Lahtiseen, pyysivät tapahtunutta anteeksi ja lupasivat korvaukseksi sääntöjen mukaisen 4. palkinnon.

”Lahtinen suhtautui asiaan todella herrasmiesmäisesti ja ymmärsi, että kyseessä oli inhimillinen virhe”, Tuire Hangasmaa kiittää.

”Asian selvittyä pidettiin palaveri ja muutettiin toimintamallia niin, että jatkossa poisjäännistä tulee puhelun jälkeen vahvistus viestillä. Ei tapahdu toiste, mutta ei olisi tarvinnut tapahtua nytkään.”