Yle: Kouvolan raviradalta katosi Kunkkareiden aikaan arvokkaita kaapeleita – ”Jonkinlaista nostolaitetta siinä on tarvittu”

Yle uutisoi verkkosivuillaan Kouvolan raviradalla Kuninkuusravien aikaan tapahtuneesta epäillystä varkaudesta.

Radan tallialueelta katosi viikonlopun aikana sähkökaapeleita peräti 12 000 euron arvosta. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena.

Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen kertoo, että viimeisin näköhavainto kaapeleista on perjantaina 4.8. ennen ravien alkua.

”Noin kello 13”, Hytönen tarkentaa. ”Silloin hevosia rupesi saapumaan varikolle, jolloin siirsimme niitä valjastuskatokselta aidan viereen. Maanantaina, kun teimme palautuskuormaa vuokraamoon, kaapeleita ei enää löytynyt.”

Viikonlopun aikana tallialueelle kulkemista valvottiin järjestyksenvalvojien toimesta, eikä alueelle päässyt kuka vain.

”Siellä oli ravien aikana järjestyksenvalvojia aivan riittävä määrä. Aina kun heidän vuoronsa päättyi, paikalle tuli yövalvonta.”

Aivan vaivatta kaapelit eivät ole voineet tarttua kenenkään matkaan, sillä Hytönen arvioi niiden painavan noin 800 kiloa.

”Jonkinlaista nostolaitetta siinä on tarvittu. Ei tuollaiset ihan käsipelillä mukaan lähde.”

Kaapelikeloissa on konevuokraamo Rentan tarrat.

”Tietysti, jos sellaista jollekin tarjotaan, otamme vihjeitä vastaan”, Hytönen toivoo. ”Siinähän on kuparia merkittävä määrä. Kuparin hinta on romuttamoilla aika hyvä, joten luultavasti ne saattavat ohjautua myös sellaiseen.”

Kaapelikelat oli vuokrannut Valkealan Hevosystäväinseura, joka myös vastaa Kouvolan raviradan toiminnasta.

”Tietysti meillä on kameroita, ja olemme tehneet rikosilmoituksen. Alue on myös aidattu. Toivotaan, että vakuutusyhtiö on myötämielinen, jos tavaroita ei löydy. Näin me toivomme ja oletamme, mutta asiasta ei voi olla varma”, Hytönen päättää.

Poliisi pyytää ilmoittamaan tapaukseen liittyvät havainnot sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574.

Pääset lukemaan Ylen jutun tästä linkistä.