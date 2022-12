Ylelle oikeudet Kuninkuusraveihin kolmeksi vuodeksi: Kouvola, Jyväskylä ja Oulu

Yle on hankkinut Kuninkuusravien televisiointioikeudet vuosille 2023–2025. Sopimus syntyi raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos ry:n kanssa. Yle TV2:ssa nähtävien päätapahtumien koosteiden lisäksi Kuninkuusravipäivien muut tapahtumat lähetetään suorana Yle Areenassa.

"Kuninkuusravit on kotimaisen raviurheilun suurin vuotuinen näyttämö. Kuninkuusravit on tapahtumana järjestäjäpaikkakunnille merkittävä raviyhteisön ja yleisön kohtaamispaikka. On hienoa, että monivuotisen sopimuksen myötä voimme tarjota tapahtuman kaikille suomalaisille vapaasti katsottavaksi jatkossakin”, iloitsee Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma.

Myös Suomen Hippos ry:ssä ollaan tyytyväisiä pitkään jatkosopimukseen.

”Kuninkuusravit on yksi Suomen suurimpia kesätapahtumia ja vuodesta toiseen puhutuin yksittäinen ravitapahtuma lajiväen keskuudessa. Meille Kuninkuusravit on myös tärkeä näyteikkuna lajiin: Yle Areenan suorassa lähetyksessä voimme kertoa lajin nykyisyydestä ja taustoista ja innostaa raveja harvemmin seuraavatkin mukaan”, kertoo Suomen Hippos ry:n viestintä- ja markkinointijohtaja Saara Iivari.

Vuosittain yli 50 000 katsojaa paikalle houkutteleva raviviikonloppu on yksi suomalaisen raviurheilun kärkitapahtumista ja yksi maailman suurimmista ravitapahtumista. Seuraavien vuosien Kuninkuusravit järjestetään 2023 Kouvolassa, 2024 Jyväskylässä ja 2025 Oulussa.