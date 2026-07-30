Ylen TV2 ja Areena Kuninkuusraveissa

Yle Areena näyttää Teivon Kuninkuusraveista molempina päivinä pitkän, suoran lähetyksen: lauantaina kello 14.15 ja sunnuntaina 13.15 alkaen. Lähetyksen jälkeen alkaa TV2:lla lauantaina kello 18 tunnin ja sunnuntaina 18.30 70 minuutin mittainen kooste. Lähetyksiä kuljettavat pitkin viikonloppua Sara Perttunen, Nelly Korpikoski sekä Eemeli Hernesaho. Selostajana toimii Juha Jokinen.

TotoTV tarjoilee Teivosta studiolähetykset kolmena päivänä. Perjantain lähetyksen juontaa Jere Törmänen asiantuntijanaan Tappi Hoikka ja haastattelijana Juuso Väyrynen. Lauantaina ja sunnuntaina lähetykset juontaa Joanna Kuvaja. Asiantuntijoina toimivat Kari Lähdekorpi ja Tappi Hoikka ja haastattelijana Jere Törmänen.