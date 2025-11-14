Pasi Pohjola menestyi viime vuosina mukavasti Outfield Olgalla. Kuvassa rattailla Ville Pohjola, mutta miehet eivät kuitenkaan ole keskenään sukua.
Pasi Pohjola menestyi viime vuosina mukavasti Outfield Olgalla. Kuvassa rattailla Ville Pohjola, mutta miehet eivät kuitenkaan ole keskenään sukua.Kuva: Jari Piirala
Yli 100 000 dollaria ansainnut jenkkitamma lennätettiin Muhokselle – "Taidan hävitä tämänkin kamppailun"

Pasi Pohjolan tallin uusi tulokas nähtänee radoilla aikaisintaan ensi keväänä.
Caviart Irish Luck
Pasi Pohjola

