Yli 100 000 dollaria ansainnut jenkkitamma lennätettiin Muhokselle – "Taidan hävitä tämänkin kamppailun"

Muhoslaiset hevosharrastajat Pasi ja Anne Pohjola ovat saaneet talliinsa vahvistuksena reilut 117 000 dollaria ansainneen Caviart Irish Luckin (Six Pack). 4-vuotias tamma saapui Muhokselle tiistaina.”Se lensi ensiksi jenkeistä Belgiaan missä vietti neljä–viisi päivää. Sieltä tamma tuli autokyydillä Ruotsin kautta meille kotipihaan. Terveen oloinen tamma. Lisäksi luonne vaikuttaa oikein kivalta”, Pohjola taustoittaa.Caviart Irish Luck on jo tunnistettu, mutta hevosta ei vielä löydy Heppa-järjestelmästä. Hevosen tarkempia tietoja Standarbred Canadan sivuilta tarkastellessa statistiikaksi kerrotaan 41 ajetun startin jälkeen 3-11-8. Tamman ennätys on Meadowlandsin radalta juostu 11,7aly.Hevonen päätyi Pohjolan talliin jo nelisen vuotta Pohjois-Amerikassa hevoshommissa työskennelleen Pohjolan tyttären Lauran ja hänen avopuolisonsa Johnathan Ahlen kautta. Caviart Irish Luck on kilpaillut urallaan Noel Daleyn ja Taylor Gowerin valmennuksessa.”Daleylla se oli alun perin. Sitä yritettiin jo jenkeissä astuttaa, muttei tamma tullut kantavaksi. Laura ja Johnathan ovat pitkälti vieneet sen uraa eteenpäin. Piti sen lennättämistä tänne jonkin aikaa miettiä, kun he tällaista ratkaisua ehdottivat. Tai en minä oikeastaan kerennyt edes reagoida, kun meidän naisväki näytti ratkaisulle vihreää valoa”, Pohjola hymähtää.Suomessa Caviart Irish Luck nähtänee kilparadoilla aikaisintaan ensi vuoden puolella.”Naisväki haluaisi, että hevosta treenattaisiin ja aletaan ajamaan kilpaa keväällä. Minä olisin tamman astuttamisen kannalla. Taidan hävitä tämänkin kamppailun”, Pohjola ajattelee.Pohjolan perheellä on Caviart Irish Luckin lisäksi tallissa kolme ajohevosta. Startteja tallin hevosille ei tänä vuonna ole tullut kuitenkaan lainkaan. Muutama vuosi takaperin Pohjola pärjäsi valmentajana mukavasti Outfield Olgalla ja Outfield Ozzylla.”Hevoset vähän sairastelivat, ja kesällä oli heinäntekokiireitä. Nyt hevoset treenaavat ihan kivasti, mutta töiden ohessa on aika rankkaa ajella raveihin pimeässä. Taidetaan vielä jatkaa treenailua muutama kuukausi ja keväällä auringon paistaessa aletaan taas kilpailemaan”, Pohjola kertoo.