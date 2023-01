Ylisarja ei painanut vaakakupissa - Jostois kruunasi Kauhasen karkelot

Jostois pääsi lopulta 2. ulos, josta Jukka-Pekka Kauhanen lähti viime hetkellä kiriin päätöskierroksen alussa, kun Hujake marssi ulkokautta kohti kärkeä. Tuo kääntö osoittautui lopulta ykkössijan arvoiseksi, sillä Jostois jyräsi 23-lopetuksessa vastustamattomasti muiden alta karkuun.

Kauhanen oli voittajahaastattelussa itsekin hieman hämmentynyt siitä, miten hyvä Jostois oli. Sillä oli ennen starttia rahaa vain 33 000 euroa, kun sarja oli määritelty enintään 60 000 euroa voittaneille.

“Jostois oli kyllä todella hyvä”, Kauhanen kehaisi. “Se jätti hyvän kuvan jo Kuopiossa, mutta nyt hevonen oli jo lämmittelyssä vielä letkeämmän tuntuinen raviltaan. En silti ihan varma ollut, miten se kestää noin pitkän kirin. Lopulta hevonen tuli kuitenkin korvat kiinni maaliin.”

Hujake kiersi perässä kakkoseksi, mutta maalisuoralla se ei enää lähestynyt voittajaa. Kauhanen vahvisti, että se oli hänen oman ajokkinsa hyvyyttä.

“Jostois oli niin makean tuntuinen, että se olisi tänään jaksanut vielä puolikkaan samaa vauhtia. Kannatti odottaa, että rata laitettiin kuntoon.”

Hevosen valmentaja Kimmo Taipale oli hyvillään, kun nousuvire sai hienon palkinnon Toto75-tasolla.

“Luulen, että hevosen ongelmat olivat mahapuolella. Kesti pitkään, ennen kuin tajuttiin se itsekään. Nyt mahaa on hoidettu säännöllisesti ja tuntuu, että se on ratkaissut ongelmat.”

“Hevosen luokka on kova, mutta mutkia on ollut matkassa ja omistajapohjakin on vähän vaihtunut. Meillä on tosi hyvä porukka nyt.”

Anne Kangas oli ennakkoon avainvalmentaja päätöskohteessa, ja sellaiseksi nainen myös käytännössä osoittautui. Credit To Love pystyi pitämään sisäradalta kiihdytyksessä kärkipaikn, ja tämän jälkeen vauhti rauhouttui nopeasti. Sen tallikaveri Quite A Lover kiersi kierroksen täyttyessä keulan rinnalle, joten kaksikko pääsi entistä paremmin kontrolloimaan tilannetta.

Loppua kohti vauhti kiihtyi tuntuvasti, ja Credit To Loven kyydissä Iikka Nurmonen löi hanat kakkoon 400 ennen maalia. Tämä ratkaisu siivitti valjakon omille teilleen maalisuoralla. Quite A Lover otteli sinnikkäästi loppuun saakka, ja nappasi Kankaan talliin totosijan.

Nurmonen luonnehti ykkössijaa lopulta helpoksi.

“Satsattiin alkuun ihan tosissaan, ja siinä tuli vähän viuhkamuodostelmaa, mutta lopulta saatiin puolustettua kärkipaikka helposti”, Nurmonen kommentoi. “Ajoin loppukaarteessa täysillä alta pois, koska siinä vaiheessa pelotti kovat nimet, jotka kirivät ulkoradoilla. Credit To Love teki erittäin hyvän suorituksen.”

Ammattikuskit juttelevat paljon keskenään, ja Nurmonen kävi hevosen ominaisuuksia läpi Credit To Lovea aikaisemmin ajaneen Jukka Torvisen kanssa.

“Muutaman sanan juttelin, mutta ei siinä oikeastaan lopulta tarvinnut kuin pitää ja päästää. Hieno hevonen, joka on pärjännyt aina. Sellaisen kyytiin on helppo istua. Tosi paljon olen nähnyt hevosen startteja, mutta ensimmäistä kertaa ajoin nyt.”

Effronte Photo sinnitteli 2. sisältä kakkoseksi, ja Quite A Lover punnersi keulan rinnalle kierrettyään kolmanneksi.