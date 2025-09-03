Ylivieskalainen nettipelaaja voitti Bergsåkerin kierrokselta kympillä liki 60 000 euroa – tällainen oli systeemi
Bergsåkerin lauantaikierrokselta isoja 75-voittoja osui Suomeen viisi kappaletta. Kyseessä oli jackpot-kierros, ja täysosumien arvo kohosi 58 317 euroon.
Nettipelaaja Ylivieskasta laati 10,80 euron systeemin, joka tiesi 7 oikein -tuloksella alavoittoineen 59 760 euron onnistumista.
Voittosysteemi oli laadittu seuraavasti: 1,8 / 1,2,9 / 3,5,6 / 2,4 / 4,5 / varmana numero 1 / 2, 3, 7.
Lisäksi vantaalainen nettipelaaja voitti 154 euron systeemillä alavoittoineen 63 877 euroa.
Veikkauksesta kerrotaan, että kolme muuta isoa voittoa osuivat porukkapeleihin. Voitot osuivat sekä helsinkiläisen nettipelaajan neljän osuuden porukkapeliin, tamperelaisen nettipelaajan kolmen osuuden porukkapeliin sekä espoolaisen nettipelaajan viiden osuuden porukkasysteemiin.