Yllättäjän nousuvire ratkaisi - Patulaine kirkasti hopean

Aja-komennon jälkeen moni pelihevosista laukkasi ja samalla porukka repesi, mikä antoi parhaille paaluhevosille edun. Kilun Poika piti keulassa kovaa tempoa Tuomas Pakkasen ajamana, ja Jarmo Saarela pääsi herkuttelemaan Patulaisen kanssa tämän tuntumassa. Välillä oli tiukkaa pysyä kovaa vetäneen keulahevosen kyydissä, mutta tilanne tiivistyi huomattavasti kolmannella puolikkaalla.

“Mie kattelin, että Tuomas veti aika reipasta”, Saarela kommentoi avauskierroksen tapahtumia. “Takasuoralla lähdin kirittämään sitä, että saataisiin pidettyä etua takamatkalaisiin. Aikaisemmin loppusuora on ollut vaikea, mutta nyt hevoseen on tullut sitkeyttä selvästi lisää. Se on muutenkin varmistunut.”

Hevosen valmentaja Tero Mäenpään tytär Nora Mäenpää luonnehti hoidettavaansa värikkäästi.

“Se on omanlaisensa, vähän yksinkertainen ja hitailla käyvä”, Nora Mäenpää nauroi voittajakehässä. “Patulaine toimii kaikessa ja mukava hoitaa. Tänään on ollut muillakin hevosilla tosi hyvä päivä. Lisäksi meillä on tallissa paljon hyviä nuoria lupaavia varsoja.”

Kierros päättyi Jakob K.Bokon ja Kiikku's Trooperin kaksintaisteluun. Jakob K.Bokon kyydissä Jari Kinnunen oli tyytyväinen omansa suoritukseen. Se eteni avauksen jälkeen voimalla kärkeen, jonka jälkeen Kiikku's Trooper kiertyi rinnalle. Päätöspuolikkaalla vauhti kiihtyi 11-lukemiin, eivätkä osat vaihtuneet missään vaiheessa.

"Jakob K.Boko oli ennen lähtöä turhan virtava, joten piti olla tarkkana, että lähtö onnistuu. Hevovnen lähti hyvin liikkeelle, jonka jälkeen katselin tilannetta ja odotin omaa tilaisuuttani. Se oli paras mahdollinen juoksunkulku minun kannalta", Kinnunen kiitteli.