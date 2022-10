Yllättäjän treenimetodit kummastuttivat – joku nappasi totosta 200 000 euroa

Kylmäveristen tasoitusajon suosikit pilasivat laukkoihin jo alkumatkasta, ja yllättäjät iskivät.

Harri Vimparin ohjastama Victori lähti tahmeasti matkaan, mutta ravasi kuitenkin. Kaksikko tavoitti pääjoukon kierros juostuna ja suuntasi kiriinsä viimeisellä takasuoralla. 6-vuotias ruuna rynnisti hallittuun ykköstilaan ennen vieläkin suurempaa jymypaukkua hakenutta Siskotuulta.

”Victori on tosi erikoinen. Se on älyttömän kiltti, mutta sillä on kiire joka paikkaan. Se tekee kaiken täysiä”, Paula Ruonala kuvaili suojattiaan.

Victori vaihtoi Paula Ruonalalle viime vuoden lokakuussa.

”Se on ollut vuoden päivät, eikä ole ollut valjaissa kertaakaan”, Paula Ruonala paljasti. ”Meillä on lihakarjaa ja hevosia. En tiedä, että onko sen tarha 5, 6, 7 vai 8 hehtaaria. Niitä kun esimerkiksi huutaa syömään, ne tulevat sieltä täysillä. Starttiin kun viimeistellään, täytyy sisälle ottaa, että vähän rauhoittuvat.”

Anita Viitasen kasvattama Victori on ottanut kaikki kauden kolme voittoaan Oulussa, ja joka kerta sen voitto on tarjonnut pelaavalle yleisölle shokkihoitoa. Tällä kertaa Victorin voittajakerroin oli 29,70.

Oulun ravi-ilta oli muutenkin yllättäjien marssia, ja Toto5-pelissä löytyi vain yksi täysosuma. Se tiesi 200 000 euron lukemiin kasvaneen takuupotin laukeamista.

Veikkaukselta kerrotaan, että 200 000 euron potti naarattiin 57,50 euron hajotuspelillä. Veikkaus onnittelee taitavaa ja onnekasta vantaalaista nettipelaajaa.

