Yllättäjävaljakko kiri voittoon Vermon nelivuotiskisassa – taakse jäi kivikovia nimiä

Pekka Korven valmentama ja ohjastama Magic Madonna otti kiivaassa alkurynnistyksessä keulapaikan ulkoa odotetusti. Ensimmäiset 500 metriä lipsahti 10,0-kyytiseksi, mutta sen jälkeen Magic Madonna sai vetää rauhassa.

Derbymatkalla loppua ravattiin taas tosissaan, ja maalisuoran alussa 2. ulkoa iskenyt Bee Combo kiri lopulta oikeinkin varmaan voittoon. Sen taakse jäivät Magic Madonnan tavoin muiden muassa Kriteriumvoittaja Planbee ja Kymenlaakso-ajon sankari Nineeleven.

Bee Comboa ohjastanut Janne Korpi ei ollut oriin voitosta yllättynyt, vaikka pelaajat eivät Pekka-isän treenaamalta nelivuotiaalta suuria odotelleet.

”Näyttihän se syksyllä, että pystyy pärjäämään näitä vastaan”, Janne Korpi piikitteli. ”Pidempi matka oli sille etu. Vieläkin Kriteriumista on hampaankolossa, kun hevonen oli hyväntuntuinen, mutta laukkasi 800 jäljellä omia aikojaan. Viime kausi tähdättiin Kriteriumiin, mutta nyt ajellaan enemmän kilpaa, mitä on nelivuotiaille tarjolla, ja Derby on päätähtäin.”

Santtu Raitalan ajama Deep Blue Font lopetti 2. sisältä hopealle ennen Magic Madonnaa. Planbee oli 3. sisältä neljäs, Nineeleven johtavan rinnalta viides.

Tammatähdessä Willow Pride näytti niin sanotusti miljoonalta. Ari Moilasen ajokki latasi kärkipaikalle, ja vaikka kisaa ajettiin pitkään jonomuodostelmassa, ei siitä muodostunut mitään kävelykisaa. Loppua kohti vauhti vielä kasvoi, ja viimeiset 500 metriä Markku Niemisen valmentama Willow Pride pisteli herkällä tyylillä 10,5-vauhdilla ja voitti selvällä erolla ennen Ice Wineä. Willow Priden voittoaika oli komeasti 13,2ake.

Enintään 30 000 euroa tienanneiden ryhmässä Tapio Mäki-Tulokkaan talliin meni kaksoisvoitto. Illan aikana kolme Toto65-voittoa ajaneen Ari Moilasen ajama Ray Boy kiri 2. sisältä voittoon ennen toista rataa vetänyttä Rahajamatchiä.

Sisusarjassa suosikki Junjorille tarjottiin selkäjuoksu, kuten valmentaja Teemu Okkolin toi etukäteiskommenteissaan esille. Matkalla toiselle ilman selkää kiertänyt Panthera jyräsi ylivoimavoittoon, ja Junjori virui ratkaisevan kauan pussissa.

Tuplaa voittosumma –lähdöt voittivat Pastori ja Let Her Go. Ne palkittiin tuntuvasti 5000 eurolla.

