Yllätyskäänne kylmäveristen kilpailuoikeusasiassa: ei sittenkään rajoituksia

Hallitus käsitteli mm. eläinten hyvinvointilain uudistusta, kylmäveristen kilpailutoimintaa, poniohjastajien ikärajoja, Kuninkuusravien sopimusta, ratsuhevosten ja ponien jalostusohjesääntöjen uudistamista sekä ravien lääkeainerikkomusta

Viime aikoina kovasti puhuttaneen kylmäveristen kilpailuoikeuden rajoittamiseen Suomessa hallitus ei nähnyt lopulta tässä vaiheessa tarvetta.

”Suomen Hippoksen hallitus kävi laajan keskustelun kylmäveristen kilpailemisesta Suomessa pohjautuen kilpailutoiminnan tilastoihin. Kilpailu- ja kasvatustoiminnan analyysin perusteella todettiin, että kylmäveristen kilpailutoiminnan rajoittaminen ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarpeellista. Suomenhevosen tulevaisuuden ja kilpailutoiminnan varmistaminen on kuitenkin erittäin tärkeää, ja asiasta on käyty laajasti monipuolista keskustelua. Hallitus päätti, että 1.3.2022 alkaen suomenhevosilla on etusija kaikissa kylmäverilähdöissä pois lukien Kavioliigaravien kaksi ylintä sarjaa, suurkilpailut sekä kutsukilpailut. Aiemman käytännön mukaisesti nuorten sarjat ja tammasarjat ovat edelleen rajattuja vain suomenhevosille, samoin muut perinteiset suomenhevoskilpailut. Lisäksi aiemmin on päätetty, että osassa vuoden 2022 kavioliigaraveja on vain suomenhevosille rajattuja lähtöjä”, hallitustiedotteessa kerrotaan.

Hippos valmistelee lausuntoa eläinten hyvinvointilain lausuntokierrokselle yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Eläinten hyvinvointilaki on uudistumassa ja on avoimella lausuntokierroksella 14.1.2022 saakka. Hevosten hyvinvointi ja eettinen kohtelu ovat keskeisiä koko alan toiminnan sekä yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta. Hyvinvointilain uudistaminen on jatkoa edellisellä hallituskaudella rauenneelle lakivalmistelulle. Lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua. Hippoksen toimisto jatkaa lausunnon valmistelua yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Hallitus päätti poistaa B-ponien ohjastajien ikärajan 1.5.2022 alkaen. Suomen Poniraviyhdistys ry sekä Suomen Hippoksen nuorisovaliokunta ovat esittäneet ikärajan poistamista. Päätöksellä mahdollistetaan se, että harrastustoimintaa voidaan jatkaa B-ponien parissa ilman ikärajoitetta. Lisäksi hallitus painotti kokonaisuudessaan nuoriso- ja harrastustoiminnan tärkeyttä.

Hallitus hyväksyi Kuninkuusravisopimuksen vuodelle 2022 allekirjoitettavaksi Suomen Hippoksen ja Forssan Seudun Hippoksen välillä.

Ratsuhevosten ja ponien jalostusohjelmien uudistukset ovat meneillään. Hallitus hyväksyi jalostusohjelmien rakenteen ja keskeiset muutokset. Ratsu- ja ponivaliokunta jatkaa tarvittavien muutosten käsittelyä.

Hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ mukaan lääkeainerikkomuksen verinäytteestä mukaan todetun matalan omepratsolipitoisuuden perusteella. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 7.12.2021.

Hallitus päätti asettaa hevosen Come and Get It vastuuvalmentajan Olavi Lindgrenin kolmen (3) kuukauden kilpailukieltoon ja määrätä hänelle 300 euron sakon lääkeainerikkomuksesta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta. Sen kilpailusuoritus Oulun raveissa 27.9.2021 mitätöidään, ja lähdön tulokset sekä kilpailun palkinnot korjataan vastaamaan oikeaa tulojärjestystä. Come And Get It hylättiin lähdössä pitkän laukan takia.

Valmentajan kilpailukielto koskee hänen kokonaan omistamiaan hevosia sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja hevosen käsittelijänä ravikilpailusääntöjen perusteella järjestettävässä kilpailutoiminnassa sekä oleskelua talli- ja varikkoalueella kilpailuaikana.

Ajankohtaisissa asioissa toimitusjohtaja kävi katsauksen alan rahoituksen kokonaistilanteeseen sekä Kavioliigan seurantaan vuonna 2022.

Hippoksen uusi viestintäpäällikkö Saara Iivari kertoi katsauksen raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman etenemisestä. Vastuullisuusohjelma on kiinteä osa raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategiaa ja siihen on valittu kolme painopistettä: hyvinvoiva hevonen, yhdenvertainen ja vetovoimainen yhteisö sekä reilu tapa toimia. Vastuullisuusohjelma ohjaa ensisijaisesti tekoja valittujen painopisteiden osalta ja nämä tuodaan vahvasti osaksi käytännön toimintaa Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen toiminnassa. Vastuullisuusohjelma valmistuu tammikuun 2022 aikana, ja se tullaan ottamaan laajasti käytäntöön vuoden 2022 aikana.

