Yllätysuutinen Jyväskylästä: Kuninkuusraveihin 2024 valmistautuvan radan johto vaihtuu

Kari Nyyssönen tuli Killerin toimitusjohtajaksi 13 vuotta sitten tilanteessa, jossa ratayhtiö oli hänen edeltäjänsä taloudellisten väärinkäytösten jäljiltä konkurssin partaalla.

”Olemme menneet siitä joka sektorilla paljon eteenpäin. Talous on tasapainotettu, ja alueen kehittämiseen on investoitu paljon”, Nyyssönen summaa toimitusjohtajakautensa.

”Nyt kun Janne Tiainenkin on ilmoittanut jättävänsä puheenjohtajan tehtävät omien työkiireidensä takia huhtikuun yhtiökokouksessa on minunkin hyvä aika irtautua. Radan talous on hyvällä mallilla, viime vuoden tuloskin oli koronasta huolimatta hyvä ja seuraajille jää riittävästi aikaa valmistautua Kuninkuusraveihin.”

Nyyssönen jatkaa tehtävässään toukokuun loppuun saakka. Omista työsuunnitelmistaan sen jälkeen hän toistaiseksi vaikenee.

”Ihan ensimmäiseksi pelaan ainakin golfia ja teen metsätöitä”, hän kuittaa.