Yllätysvoittaja tutustui ennakkoon open stretchiin

”Joskus voi käydä katsomassa, miten hevonen käyttäytyy”, ohjastaja Iikka Nurmonen tuumasi siitä, kun hän kävi ennen starttia esittelemässä Ranch Rocky Roadille open stretchiä. ”Se meni siellä vähän kieroksi ja ihmetteli mutta toimi kilpailussa hyvin. Hevoset yleensä keskittyvät kilvanajossa oikeisiin asioihin eivätkä katsele maisemia.”

Chasing Highs johti Taija Metsälän valmentama Ranch Rocky Road takanaan, ja sisäpuolelta kirinyt tuli niukasti ohi. Mr Reddingtonin juoksu meni vaikeaksi, kun se juuttui kolmannelle radalle.

Virin Vihtori pääsi voiton makuun parin vuoden jälkeen. Kuukausi sitten Aleksi Kytölän talliin siirtynyt ori laukkasi puolimatkassa mutta kerkesi vielä varmasti ensimmäiseksi.

”Virin Vihtorilla oli pikkuisen balanssiongelmia, ja sillä oli hätä juosta maalisuoralla, jolloin sekosi laukalle. Kevennettiin balanssia ja teki se laukan mutta onneksi kierrosta aikaisemmin. Mukavaa on, kun pääsee pitkästä aikaa ajamaan hyvää suomenhevosta”, Aleksi Kytölä summasi.

Tuukka Varis ohjasti selkeän voiton Jari Äikkään valmentamalla Wiliam Waylla juniorilähdössä. Santtu Raitala jatkoi voittotehtailuaan, kun hän ajoi Anu Paavolan Lex Legacyn 12-radaltakin varmasti ykköseksi. Raitala on ajanut marraskuussa 38 ykkössijaa. Juuri sen verran hän on jäljessä Jorma Kontion ennätystä 417 voittoa vuoden aikana, ja aikaa on runsas kuukausi.

Matti Patrosen valmentama Furiosa hallitsi keulasta Jukka Torvisen ohjastamana. Se nousi tasoihin Ditchback Dicen kanssa vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä kamppailtaessa. Molemmilla on 14 ykkössijaa. Viimeistä kauttaan kilpaileva T.Rex pinnisti Furiosan jälkeen toiseksi.

Veikkauksen toto-ongelmat jatkuvat edelleen, joten illan pelivaihdot jäivät mataliksi.

