Kangas ja kuningas. Teemu Kangas poseerasi Evartin kanssa Kaukosen kesäraveissa. Keskiviikkona hän aloitti Rovaniemen raviradan uutena toimitusjohtajana. Kuva: Eerika Koskenvalta

Uutiset Yllätysnimi Rovaniemen raviradan toimitusjohtajaksi – ”Työtä on paljon edessä, mutta uskon lajin tulevaisuuteen vahvasti” Rovaniemen Ravirata Oy:n hallitus valitsi Teemu Kankaan vetovastuuseen.