Mäntyvaaran ravitoimintaa pyörittävän Rovaniemen Ravirata Oy:n hallitus nimesi keskiviikon kokouksessaan uuden toimitusjohtajan. Vakanssin otti vastaan rovaniemeläinen Teemu Kangas, joka on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt toimimaan ravien parissa monenlaisissa tehtävissä. 28-vuotias Kangas valittiin toimeensa yksimielisesti.”Kävimme kaikki meille tulleet hakemukset läpi. Olemme kuitenkin kyselleet Teemun kiinnostusta jo puolen vuoden ajan, ja hän antoi viime viikolla suostumuksensa tehtävään”, hallituksen jäsen Mika Kuusela taustoittaa.”Koko hallitus on täysin hänen takanaan. Teemulla on pitkän linjan kokemus raveista, ja hän on käynyt Mäntyvaarassa jo polvenkorkuisesta lähtien. Hänellä on laajat kontaktit yli lajirajojen, ja paljon jo olemassa olevia yhteistyökumppanuuksia. Lisäksi hän on aikamoinen konkari Kuninkuusravien saralla töiden osalta. Monipuolinen osaaminen vakuutti meidät.”Teemu Kangas lähtee avoimin mielin uuteen pestiinsä.”Mietin omaa työuraani. Sain alkukesästä ensimmäisiä yhteydenottoja tähän asiaan liittyen, mutta minulla oli silloin paljon työprojekteja päällekkäin. Asia on kuitenkin pyörinyt mielessäni koko ajan”, Kangas kertoo.”Mäntyvaara on minulle todella tärkeä paikka. Olin yleisössä vuoden 2004 Kuninkuusraveissa, mutta muistan olleeni talkoissa jo ennen noita raveja. 2018 Kunkkareissa olin projektityöntekijänä vuoden ajan, ja nämä viimeiset kolme vuotta olen toiminut tapahtumaohjaajana. Annoin lopulta suostumukseni toimitusjohtajan tehtävään. Kulttuurituottajan opinnot etenevät samalla tässä taustalla, mutta kyllähän tätä työtä täytyy tehdä ihan täydellä ajatuksella. Koen, että tällaisia mahdollisuuksia ei tule kovin usein.”Kangas näkee Mäntyvaaran alueella ison potentiaalin.”Lähdetään yhdessä hallituksen ja yhteisön kanssa kehittämään toimintaa. Rovaniemen ravirata on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti todella tärkeä, ja ravien järjestäminen on toki ykkösasia. Työtä on paljon edessä, mutta uskon lajin tulevaisuuteen vahvasti. Meillä on Mäntyvaarassa valtavan hyvät mahdollisuudet ravikilpailutoiminnan lisäksi kehittyä matkailun ja muun tapahtumantoiminnan osalta. Olen autellut jo keväästä asti niin sanotusti ulkopuolisena esimerkiksi yhteistyökumppanuuksien kanssa, joten pohjatyötä on jo tehty.”Tulevan sunnuntain ravit ovat Mäntyvaaran kauden päätöskisat, mutta samalla Kankaalle ensimmäiset uudessa työtehtävässään.”Jokaiseen lähtöön on yhteistyökumppani, joten käyn toki heidän juttusillaan. Lisäksi on tarkoitus piipahtaa tallialueella ja muutenkin seurata ravitapahtumaa koko talon osalta. On mielenkiintoista perehtyä operatiiviseen toimintaan tarkemmin, kun on tähän asti nähnyt asioita pääasiassa ravien valokuvaajan silmillä. Avoimin mielin lähden kohti uutta”, Kangas kiteyttää.Ravirata Oy:n hallitukseen tuli jonkin verran muutoksia. Vanhoista jäsenistä jatkavat Mika Kuusela, Biritta Lyöri sekä Iina Palokangas. Uusina hallituksessa aloittavat Johanna Stenberg ja Mika Laukkanen. Hallituksen tukena ovat lisäksi neuvonta- ja asiantuntija-apua tarjoavat Matti Rajaharju ja Hanna Niska.”Toiveissa oli tekevä hallitus, ja sellainen minusta saatiin. Osaamista löytyy niin hevosalalta kuin liike-elämästäkin. Teimme myös Hippoksen hallitukselle kirjelmän, jossa kyseenalaistamme Rovaniemen sijoittamisen B-kategoriaan rataluokituksessa. Meidän raveissamme käy kuitenkin osallistujia yli aluerajojen aina Ivalosta Etelä-Pohjanmaalle asti. Jotenkin tuntuu, että isot kuviot ovat lähteneet pyörimään nyt väärään suuntaan. Toki meidän pitää lajina muuttua, eikä juuttua, mutta jotenkin tämä siirtymävaihe toteutetaan liian nopealla aikataululla. Nyt meillä on hieno vetäjä, ja täydellä teholla lähdetään viemään asioita eteenpäin”, Mika Kuusela päättää.Rovaniemen raviradan tiedote.Yleisö tekee Kuninkuusravit, tapahtumaohjaaja Teemu Kangas: "Tampere järjesti hienon tapahtuman"