Yllätysnimiä Killerin Kunkkarilegendat-lähtöön – myös kunkkariviikonlopun sarjat julki

Kunkkarilegendat-lähdön osanottajat

Harri Kotilainen

Äänekoskelainen Harri Kotilainen on hallitsevan ravikuningattaren Lumi-Oosan ohjastaja ja valmentaja. Kotilainen toi Lumi-Oosan ensikertalaisena Kouvolan kuningatarkilpailuun ja nappasi heti kuningatartittelin. Killerillä hän on juhlinut myös Derby-voittoa Äänestäjällä.

Jorma Liimatainen

Lahtelainen Jorma Liimatainen ohjasti Killerin ensimmäisissä kuninkuusraveissa 1976 Uusi- Tytön avausmatkan voittoon ja kuningatarkilpailun kolmanneksi. Tamman emä Riuskan-Tyttö voitti Martti Törnvallin ajamana ravikuningattaren tittelin. Kyseessä on ainoa kerta, kun emä ja tytär ovat molemmat sijoittuneet kuningatarkilvassa kolmen parhaan joukkoon.

Anssi Niininen

Killerin ratavalmentajanakin toiminut jyväskyläläinen Anssi Niininen ohjasti ravikuninkuuden vuonna 1992 Vermossa oman perheen Ponserilla. Niin ylivoimainen oli Ponserin hallinta kuninkuusraviviikonloppuna, että kilpakumppani Risto Lanki onnitteli Niinistä kuninkuustittelistä jo viimeisen osamatkan maalisuoran alussa.

Antti Ojanperä

Pihtiputaalla ammattitallia pitävä Antti Ojanperä on ollut viime vuosina erityisen tuttu näky Kuninkuusraveissa ja varsinkin voittajakehässä. Ojanperän valmentama Jokivarren Kunkku voitti ravikuninkuuden 2015 Joensuussa. Seuraava tallin tähti Evartti voitti ravikuninkuuden vuosina 2020–2022.

Tapio Perttunen

Orimattilalainen Tapio Perttunen on tuttu näky niin Killerin kuin Kuninkuusravien voittajakehässä. Ensimmäisen tittelinsä Perttunen ohjasti Hipon rattailla vuonna Oulussa 1981. Seuraavat tittelit tulivat vuosina 2006–2008 Saran Salamalla sekä viimeisimpänä 2021 ja 2022 Suven Sametin rattailla. Perttunen on myös Killerin entinen ratavalmentaja.

Pauli Raivio

Hankasalmelainen Pauli Raivio sai uransa suurimman toivomuksen vuonna 2019 Lahdessa, kun hänen valmentamansa Tähen Toivomus voitti ravikuninkaan tittelin. Suomenhevosmiehenä tunnettu Raivio on menestynyt valmennettavillaan myös ikäluokkakilpailuissa.

Seppo Suuronen

Juvalainen Seppo Suuronen tunnetaan raviurheilun parissa taitavana valmentajana. Kuninkuusravimenestys alkoi nelinkertaisen ravikuninkaan Patrinkin osaomistajana ja valmentajana vuosina 1988–1991. Vuonna 2011 Suuronen teki historiallisen tempun, kun hänen valmennettavansa Villihotti ja Tuokkolan Touho nappasivat kaksoisvoiton Tampereen kuninkuuskilpailussa ja juoksivat vieläpä tismalleen saman kokonaisajan.

Jouko Tarvainen

Saarijärveläinen Jouko Tarvainen valmensi ja ohjasti Patrikin Muiston ravikuninkuuteen vuonna 2009 Lappeenrannassa. Patrikin Muisto osallistui tuolloin kuninkuuskilpailuun ensimmäistä kertaa. Tarvaisen ensimmäinen kerta pääkilpailuissa oli vuonna 1988 Forssassa Liljan-Kukan kanssa. Tarvainen tunnetaan myös “Saarijärven shamaanina”, jonka hevoset käyvät säännöllisesti saunassa.

Heikki Torvinen

Jämsäläinen Heikki Torvinen voitti viimeisimmän raviurheilun legendat -lähdön Forssan Kuninkuusraveissa 2022. Urallaan hän on osallistunut pääkilpailuihin mm. K.K. Kössillä ja I.P. Vipotiinalla. Myös Heikin pojat Hannu ja Jukka ovat molemmat menestyneitä raviohjastajia, joista Hannu on ehtinyt ohjastaa sekä ravikuninkaan että ravikuningattaren tittelit.

Antero Tupamäki

Laukaalainen Antero Tupamäki on maankuulu hevoseläinlääkäri. Viime vuosina hän on kunnostautunut myös lämminverivalmentajana huippuoriinsa, kaksinkertaisen Suomen mestarin Atupemin kanssa. Tupamäki ajoi isänsä Taunon omistaman Eri-Mustan kuninkuuskilpailun kakkoseksi Porissa 1972 ja oli samana vuonna mukana myös kuningatarkilpailussa Puuteri-tamman rattailla. Tupamäki on eläinlääkärin roolissa hoitanut laskujensa mukaan yli 40:ää ravikuningasta tai –kuningatarta lähtien Vieteristä ja Riuskan- Tytöstä.

Jouni Törmänen

Jyväskyläläinen Jouni Törmänen ohjasti Aimo Vuorisalon valmentaman Sirun Valpuriinan ravikuningattareksi Mikkelissä 2012. Sirun Valpuriinan menestys kuningatarkilpailuissa ja raviradoilla muutenkin tuli taustajoukoille aivan yllätyksenä, sillä hevonen hankittiin alun perin harraste- ja seurahevoseksi.

Antero Vesterinen

Laukaalainen Antero Vesterinen tunnetaan huippuori Vokkerin ohjastajana. Vokker voitti urallaan useita suurkilpailuja ja sijoittui kuninkuuskilpailuissa kahdesti toiseksi vuosina 1980 Porissa ja 1981 Oulussa sekä kerran kolmanneksi vuonna 1979 Mikkelissä. Tamma Puheli oli puolestaan parhaimmillaan kokonaiskisan neljäs 1981. Maanviljelysneuvos Vesterinen on toiminut myös useissa raviurheilun korkeissa luottamustehtävissä.

Esittelytekstit: Kuninkuusravien tiedote 25.4.