Ylöjärven kaupunki: "Teivo-Mäkkylän osayleiskaava tunnistaa, mahdollistaa ja turvaa ravikilpailutoiminnan Teivon raviradalla tulevaisuudessakin”

Nopeasti tuli selvitettyä, ettei ravirata olisi siirrettävissä uuteen paikkaan Pirkanmaalla, tai ettei siirron kustannuksille löytyisi ainakaan maksajaa. Teivo onnistui kuitenkin neuvottelemaan asiasta Ylöjärven kaupungin kanssa kompromissin. Aluetta pienennettäisiin, valmennustoiminta lakkaisi ja Teivo jatkaisi pelkkänä kilparatana. Alueelle rakennettaisiin tapahtumakeskus, jonka ravintola- ja katsomotiloja hyödynnettäisiin ravien järjestämisessä.