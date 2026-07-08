Ylöjärven kaupunki: "Teivo-Mäkkylän osayleiskaava tunnistaa, mahdollistaa ja turvaa ravikilpailutoiminnan Teivon raviradalla tulevaisuudessakin”
Teivon raviradan tulevaisuus ja raviurheilun jatkuminen Pirkanmaalla ovat huolestuttaneet ravi-ihmisiä jo hyvän aikaa. Maa-alueen vuokrasopimus oli päättymässä vuoteen 2035, minkä jälkeen Ylöjärvi ilmoitti haluavansa alueen asuntorakentamisen käyttöön. Rakennusoikeuksina ja tulevina verotuloina alue on sille erittäin arvokas.
Nopeasti tuli selvitettyä, ettei ravirata olisi siirrettävissä uuteen paikkaan Pirkanmaalla, tai ettei siirron kustannuksille löytyisi ainakaan maksajaa. Teivo onnistui kuitenkin neuvottelemaan asiasta Ylöjärven kaupungin kanssa kompromissin. Aluetta pienennettäisiin, valmennustoiminta lakkaisi ja Teivo jatkaisi pelkkänä kilparatana. Alueelle rakennettaisiin tapahtumakeskus, jonka ravintola- ja katsomotiloja hyödynnettäisiin ravien järjestämisessä.
Kompromissi kuulosti hyvältä, kunnes vuokrasopimuksen yksityiskohdista alkoi tihkua tietoja. Teivo ei niitä julkistanut, mutta Ylöjärven kaupungilla ne ovat julkista tietoa ja jokaisen tietopyynnöllä haltuun saatavissa.
”Teivon raviradan ja Ylöjärven kaupungin solmimat sopimukset vaarantavat ravien tulevaisuuden Tampereen seudulla”, raviharrastaja Juha Puhtimäki blogitti viime viikolla Atleetti.fi-sivustolla.
Puhtimäki kysyi, miksi Teivo luopui aikaisemmasta vuokrasopimuksestaan nykyisellä isommalla tontilla 10 vuotta etuajassa, vaikkei saanut vastaantulolleen mitään vastinetta. Vuokra jopa nousi, ja tallialueesta Ylöjärvelle luovutettavan osan ennallistaminen, kilpailutoiminnan uudelleen järjestämiseen tarvittavan infran rakentaminen sekä turvallisen ylikulun järjestäminen nuorten käyttöön luovutettavalle keskikentälle jäivät Teivon vastuulle.
Tulkinta vuokran noususta osoittautui virheelliseksi Tampereen Ravirata Oy:n puheenjohtajan Jukka Heiskalan vierailtua myöhemmin viime viikolla Atleetin podcastissa. Aikaisempaan sopimukseen kirjattu vuokra oli lähtöhinta, johon sidottu indeksityyppinen nousu oli nostanut sen tosiasiassa uutta hintaa hieman korkeammaksi.
Muut Puhtimäen kysymykset eivät tulleet yhtä aukottomasti vastattua. Kuten ei myöskään Puhtimäen iso kysymys: laadittiinko uusi vuokrasopimus Teivon ja pirkanmaalaisen raviurheilun edun mukaisesti?
Vuokrasopimus vuoteen 2055
Ylöjärven kaupunki vastaa nopeasti ja avoimesti Hevosurheilun sille esittämiin kysymyksiin. Uuden vuokran määräytymiselle löytyy selkeät perusteet:
”Lainsäädäntö edellyttää, että kaupungin luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman avointa tarjouskilpailua puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso. Maanvuokratason määrittämisen tueksi kaupunki pyysi lainsäädännön edellyttämällä tavalla ulkopuolisen AKA-arvioitsijan arvion yli kymmenen vuoden mittaisten maanvuokrasopimusten osalta. On tärkeää huomioida, että kyse on uudesta sopimuskokonaisuudesta, jonka myötä esimerkiksi ns. ydinalueen, johon sisältyvät kavioura, nykyinen katsomo, hiittilenkki sekä tuleva varikkoalue, vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2055 saakka ja mahdollistaa siten lähtökohdat pidemmän aikavälin suunnittelulle ja toiminnalle.”
Ylöjärvi luottaa, että Tampereen Ravirata Oy selviää Ylöjärven kaupungille palautuvien alueiden ennallistamisvelvoitteesta, varikkoalueen uudelleenrakentamistarpeesta ja Atleetin blogissa esille nostetusta turvallisen kulkuyhteyden järjestämisestä keskikentälle.
”Kaupungin käsitys on, että asiat ovat edenneet sovitun mukaisesti. Turvallisen kulkuyhteyden järjestämisestä kaviouran keskelle osapuolet ovat sopineet maanvuokrasopimuksessa seuraavaa: Sopijapuolet huomioivat raviradan keskiosan suunnittelussa kaupungin koulu- ja liikuntoimen tarpeen alueen käytölle. Vuokralainen sitoutuu antamaan raviradan keskiosan vuokranantajan käyttöön sisältäen turvallisen kulkuyhteyden keskiosaan, myöhemmin tarkennettavalla tavalla ja erikseen sovittavin ehdoin.”
Kaupungilla selkeä tahtotila
Sopimuksen lähtökohta on, että raviradan nykyisen takasuoran taakse rakennetaan ravintola- ja katsomotilat sisältävä liikehuoneisto ja nykyiset katsomorakennukset. Mitä tapahtuu, jos liikehuoneistoa ei tulekaan, on vielä avoin kysymys.
”Tässä vaiheessa kaupungilla ei ole vielä tietoa tarkemmista rakentamissuunnitelmista. Tämä on siinäkin mielessä ymmärrettävää, että voimavarat ovat varmastikin pitkälti keskittyneet pian koittaviin Teivon Kuninkuusraveihin. Asiaan palattaneen tarkemmin Kuninkuusravien jälkeisessä ajassa. Lähtökohta on, että asioissa edetään sovitun mukaisesti”, kaupungilta kerrotaan.
Sen tahtotila ravikilpailutoiminnan jatkumiseen on selkeä.
”Ylöjärven kaupunki on sitoutunut Teivon alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jossa yksi keskeinen lähtökohta on ravikilpailutoiminnan jatkuminen tulevaisuudessakin. Kesällä 2024 hyväksytty Teivo-Mäkkylän osayleiskaava osaltaan tunnistaa, mahdollistaa ja turvaa ravikilpailutoiminnan Teivon raviradalla tulevaisuudessakin.”
”Kaupungin tahtotila Teivon alueen ja samalla myös ravikilpailutoiminnan edellytysten vahvistamisessa näkyy pidemmän aikavälin ohella myös tässä hetkessä. Esimerkiksi parhaillaan kaupunki rakentaa Mikkolantielle raviradan läheisyyteen uudet linja-autopysäkit, jotka parantavat Teivon saavutettavuutta myös julkisen liikenteen osalta ja palvelevat Kuninkuusravien jälkeenkin. Kaupungin tahtotila ja luottamus on, että Teivon aluetta kehitetään tulevinakin vuosina ja tämä kehitystyö osaltaan luo edellytyksiä myös ravitoiminnan jatkumiselle.”