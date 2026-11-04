Teivon ravikeskus katsomorakennus
Teivo sai purku- ja ennallistamistoimille lisäaikaa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Näin Ylöjärven kaupunki kommentoi Teivolle myönnettyjä jatkoaikoja

Ylöjärven kaupunginhallitus päätti 26.10. kolmesta lyhytaikaisesta maanvuokrasopimuksesta Tampereen Ravirata Oy:n kanssa.
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Teivo
Ylöjärvi