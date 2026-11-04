Näin Ylöjärven kaupunki kommentoi Teivolle myönnettyjä jatkoaikoja

Teivon ravikeskuksen kilpailutoiminnan edellytykset vuodenvaihteen jälkeen supistuvissa puitteissa ovat herättäneet raviväen keskuudessa huolestusta. Tilapäistä helpotusta huoleen tuli, kun Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi viime viikon maanantaina esityksen pohjoisen alueen eli tallinmäen vuokrasopimuksen osittaisesta jatkamisesta puolella vuodella. Jatkoaika koskee lämmittelylenkkiä ja yläkatoksia..”Ensi kesään asti on myönnetty jatkoa valjastuskatosten purkamiseen, mutta sen jälkeen lenkitystä on mahdollista tehdä kaupungin luvalla, kunnes uusi lenkkiyhteys on saatu tehtyä ja käyttöön otettua. Kaupunki ei missään nimessä halua estää raviyhtiön käytössä olevien alueiden toimintaa, ennen kuin alueille on kaupungin hankkeiden edistämisen osalta ehdoton tarve”, Ylöjärven tontti-insinööri Janne Kuronen painottaa..Jatkoa perustellaan kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjassa Teivon haasteilla purku- ja muissa ennallistamistöissä..”Käsittääkseni aikataulu purkutöille on vain talvea vasten kiireinen, ja siihen annettiin pikku lisäaika”, Kuronen täsmentää..Eteläisen pysäköintialueen vuokrasopimusta jatkettiin niin ikään puolella vuodella ja pääportin alueen sopimusta viidellä vuodella. Pääportin alueen luovuttaminen olisikin estänyt nykyisen sisäänkäynnin raveihin..”Aiesopimusten laatimiseksi on tehty aikamoinen selvitystyö, jota henkilövaihdokset ovat vaikeuttaneet, ja joitain asioita on silloin pari vuotta sitten varmaan jäänyt loppuun asti miettimättä”, itsekin vasta myöhemmin tehtäväänsä sijaisena tullut Janne Kuronen epäilee..Viiden vuoden jatkoajan myöntämistä helpotti, että pääportin viereiselle pysäköintialueelle tulevan koulun rakentaminen ei ole kovin pian alkamassa..”Kaava on vasta tuloillaan, ja sen jälkeen tulee kilpailutukset ja muut. Ja sittenkään kun rakentaminen alkaa pääportin alue ei ole ihan tärkeintä aluetta”, Kuronen valaisee..Teivo valmistautuu maa-alueiden luovuttamiseen – maanvuokrasopimuksiin jatkoaikaa