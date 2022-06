Ypäjän huutokauppavarsat julkaistu - "Suoraan sanottuna pettymys"

Syyskuussa Ypäjällä pidettävän varsahuutokaupan myytävät varsat on julkaistu. Huudettavaksi on tällä hetkellä ilmoitettu seitsemisenkymmentä varsaa, joista viisi on suomenhevosia ja loput lämminverisiä. Niihin voi tutustua hevoshuutokaupan verkkosivuilla.

Ilmoitettujen varsojen määrä on selvästi viime vuosia pienempi, tilaa olisi 105 varsalle ja aiemmin niitä on ollut varasijoille asti. Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo yllättyneensä.

”Suoraan sanottuna määrä on pettymys, mutta yritetään hommata lisää.”

Syitä määrän huomattavalle pienenemiselle voi Nummenmaan mukaan vain arvailla.

”Rehellisesti minulla ei ole minkäännäköistä hajua. Viime vuosina on ollut yli 100 varsaa, jopa 110, ja niitä on jäänyt varasijoillekin. Jospa kasvattajat ovat saaneet paremmin varsoja jo myytyä tai ikäluokat ovat suurilla kasvattajilla jääneet pienemmiksi, en tiedä.”

Hän sanoo, että koronapandemiasta huolimatta Ypäjän varsahuutokaupassa on viime vuosina tehty parhaita keskihintoja. Kasvattamisella on kuitenkin vaikea tehdä tuottoa.

”Viime vuonna kuulin jonkin valituksen siitä, että hinnat olivat liian huonoja, mutta faktat kertoivat muuta. Kasvatuksesta on aina vaikea saada edes omiaan pois, ja se on ollut ongelma jo kauan”, hän pohtii. ”Syynä tässä ei myöskään voi olla kiinnostus tai laatu, sillä huutokaupassa on hyviä varsoja.”

Tällä varsamäärällä järjestäjä tekee valtavasti tappiota, sillä tapahtuman kulut eivät juuri muutu, oli varsoja 80 tai 100.

”Kiinteät kulut ovat samat. Tarvitaan sama paikka, sama määrä henkilökuntaa ja niin edelleen. Viime vuoteen nähden tällä varsamäärällä teemme 25 000 euroa tappiota, mutta meillä on vararahasto, jotta pääsemme omillemme.”

Nummenmaa muistuttaa, että Suomessa varsan myyminen huutokaupassa on verrattain halvempaa kuin vaikka Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Täällä ei tapahtumalla myöskään pyritä tekemään voittoa.

Tilanne ei ole ennen kokematon, mutta olosuhteet ovat erilaiset.

”Ehkä tämä on paluuta vanhaan, aikaan ennen koronaa. Joskus aiemminkin varsoja on huutokaupassa ollut haluttua vähemmän, mutta nyt meillä on ekaa kertaa hyvin vähän henkilökuntaa kesällä. Vaikka varsoja tulisi lisää, on sukuselvityksissä valtava homma eikä yhtäkään tehdä hetkessä.”

Varsoja voi ilmoittaa Ypäjän huutokauppaan sen järjestämiseen saakka tai kunnes maksimimäärä 105 on täynnä. Nummenmaa uskoo, että joitakin on vielä tulossa.

”Toivon, että saisimme vielä 10 varsaa lisää. Viimeisenäkin päivänä niitä otetaan vastaan, mutta silloin ei tietenkään sukuselvitystä ole tehty eikä varsa ole myyntiluettelossa”, hän toteaa. ”Ilmoitettujen varsojen laatu on hieno, ja tiedän, että jo niillä saadaan aikaan hieno tapahtuma.”

Ypäjän varsahuutokauppa järjestetään 9. syyskuuta.

Varsojen luettelo täällä.