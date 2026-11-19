Seppo Suuroselta uransa kaikki 50 starttia juossut Ypäjä Päivi on siirtynyt Pertti Niverin valmennukseen. Niveri haki Kaarlo Ijäksen omistaman tamman talliinsa tiistaina.”Hyvin pärjännyt hevonen. Minulle tarjottiin sitä, joten tietysti tämän tason hevoselle vapaa paikka tallista löytyi. Mitään dramaattista tallinvaihdokseen ei liity”, Niveri kertoo.15 voittoa urallaan juosseen Ypäjä Päivin voittosumma on reilut 70 000 euroa. Kuluneen kauden aikana tamma on juossut 18 ajettuun starttiin kaksi voittoa ja neljä kakkossijaa.”Torstaina ajoin sillä pienen lenkin ja varmaan lauantaina mennään Sarikanin kanssa hiitille. Katsotaan miten Ypäjä Päivi pääsee meidän systeemiin sisään, mutta ei starttiin tulossa välttämättä mene kauaa. Pitkä kausihan sillä on jo takana, mutta edetään ihan tilanteen mukaan”, Niveri pohtii.Ensi vuoden helmikuussa 70 vuotta täyttävällä Niverillä on valmennuksessaan noin 10 hevosta.”Ikää tulee minullekin, mutta kyllä tässä vain puksutetaan menemään. Hyviä hevosia sitä aina treeniin toivoo ja nyt Ypäjä Päivi voi toki olla sellainen”, Niveri sanoo.