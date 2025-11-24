Ypäjä Salama Jokimaan Euronelkku-kierroksella selvänä suosikkina – "Ravikaan ei ollut viimeksi ihan parasta"

Maanantain Euronelkku-kierros ravataan Lahden Jokimaalla. Pääpelin kolmantena lähtönä ajetaan kylmäveristen nousijadivisioonakarsinta, jossa suosikkina voittoa tavoittelee Antti Tupamäen valmentama ja ohjastama Ypäjä Salama. 5-vuotiaan oriin edellinen startti syyskuun lopulla Mikkelissä päättyi keulavoittoon ajalla 28,1a/2100 metriä.”Sitä hoidettiin tuon lähdön jälkeen, mutta ainakaan harjoitusten perusteella tuolla ei ollut suurta vaikutusta. On hevosesta tietysti odotuksia, mutta ei se vain ole niin terävä kuin pitäisi. Ei toki ollut viime starttiinkaan ja voitti silti”, Tupamäki kertoo.2140 metrin ryhmäajoon Ypäjä Salama kiihdyttää matkaan radalta yksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hevonen on lähtötilanteessa kiinni auton siivekkeessä.”Ravikaan ei ollut viimeksi ihan parasta. Ilmoitin hevosen torstaiksi Seinäjoelle, kun on nyt hyviä lähtöjä tarjolla. Ajetaan nämä ja mietitään sitten jatkoa. Harkkareissa ajoin kerran Ypäjä Salamalla ykkösradalta, eikä se pelännyt autoa. Kai keulasta lähtö pitää koittaa ajaa, jos sinne pääsee”, Tupamäki sanoo.Isoja varustemuutoksia viime starttiin peilaten ei Ypäjä Salamalle Jokimaalle tule. Talven tultua luonnollisesti hokkikengät täytyy kuitenkin laittaa alle.”Ehkä huput jätetään nyt korvista pois ja jätetään pelkät vetopallot”, Tupamäki suunnittelee.Jokimaalla Tupamäki lisäksi lainaohjastaa Santeri Mäkisen valmentamaa Kömin Nikoa. Mäkinen kuuluu myös Ypäjä Salaman omistajaporukkaan yhdessä Tupamäen ja Mikko Huuhtasen kanssa.”Kuvittelisin Kömin Nikon hiukan pärjäävän ollessaan samanlainen kuin aiemmin”, Tupamäki vinkkaa.