Zähikäinen siirtyy siitokseen – "Paluuta radoille voidaan vielä yrittää"

Talli Ronttosten omistama 7-vuotias Zähikäinen on kilpaillut lähes kaikki uransa 34 starttia Markus Dahlströmin tallista, kunnes nyt tamman nimi on hävinnyt Dahlströmin valmennuslistoilta. Syynä on loukkaantuminen ja päätös hevosen siirtämisestä siitokseen.”Harmittavasti jalka ei kestänyt kilpailemista. Hevosella oli pitkä loukkaantumistauko takanaan ennen tämän kauden ainoaa starttia, missä jalka sitten meni uudestaan”, omistajatallin edustaja Arja Mämmelä kommentoi.Zähikäinen asustaa edelleen Savonlinnassa Markus ja Tanja Dahlströmin tallissa, missä se on tarkoitus myös astuttaa ensi keväänä. Dahlströmit ovat vuokranneet Zähikäisen kasvattajaoikeuden.”Harmillista tietysti, että loukkaantuminen tuli. Hevonen menestyi odotuksiin nähden valtavan hyvin”, Mämmelä sanoo yli 67 000 euroa ansainneesta Zähikäisestä.Varsomisvuoden jälkeen kilpauran jatkoa voidaan vielä katsoa uudestaan.”Dahlströmien kanssa on keskusteltu, että jalan taas näyttäessä kestävän treeniä paluuta radoille voidaan vielä yrittää. Tällä hetkellä kuntotilanne vain on se, että järkevämpää on pitää hevosta talven yli vain pienellä liikutuksella ja keväällä siementää se”, Mämmelä päättää.