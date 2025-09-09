Ze On Alma hurmasi Villinmiehen Tammakilvan karsinnoissa – Pekka Korvelle kaksi karsintavoittoa

Lämminverisille ajettiin Villinmiehen Tammakilvassa neljä karsintaa, joten jokaisesta erästä eteni kolme parasta 20.9. Lappeenrannassa ravattavaan finaaliin.Kolmanteen karsintaan nelosradalta kiihdyttänyt Dollar Haven haki keulapaikan 11,5-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen. Johtavan rinnalle jäi kasiradalta startannut Derby-kakkonen ja karsintansa suosikki BWT Jackpot.Keulahevonen sai rauhoittaa vauhtia reippaan avauksen jälkeen. Kierroksen väliajaksi kellotettiin 15,5.Karsinnan kakkossuosikki Ze On Alma oli todella haastavan tehtävän edessä, kun se jäi takarivin lähtöpaikkansa vuoksi viidenteen ulos. Christa Packalénin valmennettava kuitenkin vähät välitti ylimääräisistä metreistä ja kierteli viimeiset 900 metriä kolmatta ja neljättä rataa pitkin kärkeen. Viimeisen kilometrin Ze On Alma tuli 11,5-kyytiä.”Oli kyllä jäätävä esitys. Kun viimeiselle puolikkaalle lähdettiin, katsoin, että hevonen voisi hyvällä suorituksella saada finaalipaikan. Siinä vaiheessa ei käynyt mielessä, että hevonen voisi vielä voittaa. Kun käännyttiin loppusuoralle, tiesin hevosen puristavan sitkeästi maaliin saakka. Oli jäätävä esitys hevoselta. Se jatkaa tosi kovassa kunnossa”, Packalénin puoliso Niki Finnström kehui.Finnström myös paljasti, että finaali on tarkoitus ajaa avojaloin. Ainoa kerta, kun Ze On Alma on kilpaillut kengittä oli Derby-karsinnassa.Ze On Alman lisäksi finaaliin etenivät toisesta ulkoa kakkoseksi kirinyt Kylie Hoss ja keulasta kolmanneksi sijoittunut Dollar Haven. Derbyn kakkonen BWT Jackpot hävisi kolmossijan maalikameran kuvassa ja jäi loppukilpailun ulkopuolelle.Illan viimeisessä karsinnassa nähtiin draamaa heti alussa, kun suosikki Bushmills laukkasi ja jäi kymmeniä metrejä muusta porukasta.Keulaan eteni Warrior Princess. Toisessa kurvissa Fabiana Hoist lähti etenemään kohti paikkaa johtavan rinnalla.Lopulta voittajaksi puristi keulan kupeelta aivan viime metreillä kärkeen työntynyt Fabiana Hoist. Warrior Princess oli kakkonen, ja johtavan takana matkannut Xanthia Kemp nappasi kolmannen finaalipaikan.Fabiana Hoistin voittoaika 13,9ake oli illan karsintojen kovin. Se oli kymmenyksen nopeampi kuin Mint Match ja Ze On Alma.Derbyssä neljänneksi sijoittunut Bushmills kiri loppua hyvin, mutta jäi neljänneksi, eikä yltänyt finaaliin..Korpi juhli kahdessa ensimmäisessä karsinnassaEnsimmäisessä karsinnassa voiton vei keulasta hallinnut Mint Match. Pekka Korven valmentama ja ohjastama tamma lopetti päätöspuolikkaan 09,5-kyytiä ja kellotti voittoajaksi 14,0ake. Ensimmäisestä karsinnasta finaaliin selvisivät myös Channelle ja Xtrafast Kemp.”Hevonen tuntui ihan hyvältä. Viimeinen suora tultiin varmaan aivan reipasta. Ei voi muuta kuin tykätä. Hevonen oli ihan hyvä. Meno oli helppoa”, Korpi sanoi radan voittajahaastattelussa..Pekka Korpi nappasi heti seuraavassa karsinnassa toisen perättäisen voiton, kun Derby-viitonen Ginza kiri neljännestä ulkoa kärkeen.Keulaan kiihdytti Sassy Seadragon, jonka rinnalle kolmatta pitkin kierteli kakkossuosikki Sahara Mercy. 12,5-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen vauhti rauhoittui hieman. Kierroksen väliaika oli 14,5, kuten oli myös kolmannen puolikkaan väliaika.Korpi käänsi ajokkinsa kiriin 700 metriä ennen maalia. Se kierteli vakuuttavasti kolmatta rataa pitkin ykköseksi. Sassy Seadragon kesti keulasta toiseksi, ja 250 metriä ennen maalia kolmannesta ulkoa kirikaistoille tiensä löytänyt Piece Of Anemone spurttasi kolmanneksi..Finaalin lähtöradat valittiin voittoaikojen perusteella..Lämminveristen Villinmiehen Tammakilpa 2025Mainittu hevonen, valmentaja ja valintajärjestys1. Mint Match, Pekka Korpi (1.)2. Fabiana Hoist, Jukka Hakkarainen (2.)3. Ze On Alma, Christa Packalen (3.)4. Ginza, Pekka Korpi (4.)5. Channelle, Tapio Perttunen (7.)6. Sassy Seadragon, Leena Sinnemaa (8.)7. Xanthia Kemp, Hannu-Pekka Korpi (10.)8. Xtrafast Kemp, Mika Haapakangas (11.)9. Warrior Princess, Kari Lehtonen (5.)10. Kylie Hoss, Tapio Mäki-Tulokas (6.)11. Dollar Haven, Jarno Kauhanen (9.)12. Piece Of Anemone, Juha Utala (12.).Henkinen lopetti hurjaa kyytiä Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa – katso finaalin lähtöradat