Ze On Alma kierteli miltei mahdottomista asemista karsintavoittajaksi.
Ze On Alma kierteli miltei mahdottomista asemista karsintavoittajaksi.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ze On Alma hurmasi Villinmiehen Tammakilvan karsinnoissa – Pekka Korvelle kaksi karsintavoittoa

Lämminveristen viimeisissä karsinnoissa nähtiin tasaiset taistot finaalipaikoista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
villinmiehen Tammakilpa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi